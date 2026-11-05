Sofia a fost dată dispărută pe 26 octombrie, în Ibiza. Ce s-a aflat 9 zile mai târziu

Sofia a fost dată dispărută pe 26 octombrie, în Ibiza. Ce s-a aflat 9 zile mai târziu
Sofia a fost dată dispărută pe 26 octombrie, în Ibiza. Ce s-a aflat 9 zile mai târziu
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Sofia Ribas Mari, o tânără de 26 de ani dispărută fără urmă în Ibiza, a fost găsită în viață după nouă zile în care familia nu a știut nimic despre ea. Femeia plecase de acasă pe 26 octombrie, fără telefonul mobil, iar rudele au alertat autoritățile și au cerut ajutorul populației pentru a o găsi.

În cele din urmă, ea a fost localizată miercuri în stare bună de sănătate. Informația a fost confirmată de familia tinerei pentru presa spaniolă, scrie Diario de Ibiza.

Deocamdată, nu au fost făcute publice împrejurările în care a fost găsită și nici motivele pentru care aceasta nu a putut fi contactată timp de mai bine de o săptămână.

Sofia plecase de acasă fără telefonul mobil

Sofia fusese văzută ultima dată luni, 26 octombrie, în jurul orei 15:00, când a plecat de la locuința sa din cartierul Can Misses, din Ibiza.

Potrivit familiei, tânăra nu a spus unde intenționa să meargă și nu și-a luat telefonul mobil. Din acel moment, apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu ea.

Îngrijorate, rudele au sesizat Poliția Națională, care a început căutările. Familia a distribuit și un anunț de dispariție, însoțit de fotografia tinerei și de o descriere a semnalmentelor sale.

Sofia fusese dată dispărută de familie

Nu e prima dată când dispare de acasă

Laura, sora mai mică a tinerei, a declarat pentru presă că Sofia „este în stare bună de sănătate, dar este foarte obosită”. Ea nu a dorit să ofere mai multe declarații despre locul în care s-a aflat Sofia sau despre împrejurările în care a fost găsită.

Alerta privind dispariția sa fusese emisă după ce tânăra a plecat de la locuința familiei, situată în zona Can Misses, în jurul orei 15:00, fără să își ia telefonul mobil sau alte bunuri personale. După mai bine de o săptămână în care familia nu a avut nicio veste despre ea și în urma unei ample campanii de căutare inițiate de rude și promovate pe rețelele sociale, cazul a avut un deznodământ fericit.

Sora sa a explicat că nu este prima dată când Sofia pleacă de acasă, însă niciodată nu lipsise atât de mult timp fără să ia legătura cu apropiații.

„S-a mai întâmplat să plece, dar niciodată pentru atât de multe zile și întotdeauna suna”, a povestit Laura.

Familia a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în căutări și au distribuit anunțul privind dispariția tinerei, contribuind astfel la eforturile de localizare a sa.

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