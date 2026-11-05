Ajunsă în România, Loredana Chivu o face praf pe Ana-Maria Mocanu, după eliminarea de la Asia Express: „Nu s-a descurcat”

Ajunsă în România, Loredana Chivu o face praf pe Ana-Maria Mocanu, după eliminarea de la Asia Express: "Nu s-a descurcat"
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Loredana Chivu a dat cărțile pe față după eliminarea din concurs / Sursa foto: Social media
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Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost eliminate de la „Asia Express – Drumul Mătăsii”, iar odată ajunsă în România, șatena a făcut primele declarații despre experiența trăită în competiție. Deși cele două au pornit împreună pe Drumul Mătăsii și au trecut prin numeroase probe dificile, se pare că lucrurile nu au fost întotdeauna roz între ele. Loredana a taxat-o pe Ana-Maria și a recunoscut că nu a făcut față tuturor situațiilor.

Într-un mesaj amplu publicat pe rețelele de socializare, fosta asistentă TV a vorbit despre momentele grele din concurs și despre diferențele dintre ele. Vedeta a subliniat că a format o echipă bună cu Ana, însă au existat momente în care colega sa nu a reușit să facă provocărilor așa cum ar fi trebuit.

„Au existat momente dificile, în care una dintre noi a fost mai puternică, iar cealaltă mai vulnerabilă. Nu am fost perfecte și nici nu am pretins asta. O echipă adevărată nu înseamnă să fii mereu cel mai bun sau cel mai puternic, ci să nu uiți că omul de lângă tine este mai important decât orice competiție.

Ana poate nu s-a descurcat în fiecare situație, așa cum nici eu nu am fost perfectă. Dar a avut ceva ce nu se poate învăța sau cumpăra: SUFLET. Și pentru mine asta a valorat enorm.”, a declarat Loredana Chivu în mediul online.

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Fosta concurentă a plâns după eliminarea din competiție

Vedeta a descris participarea la emisiune drept cea mai frumoasă experiență din viața sa și a povestit că a plecat în concurs într-un moment extrem de dificil, după o perioadă marcată de dezamăgiri și multă oboseală sufletească. Potrivit acesteia, aventura de pe Drumul Mătăsii a ajutat-o să își schimbe perspectiva asupra vieții și să redescopere bucuria lucrurilor simple.

Fosta concurentă a publicat un mesaj amplu în care a vorbit despre întreaga experiență / Sursa foto: Social media

„Plâng de fericire si de nostalgie. Asia Express nu a fost doar o aventură. A fost o lecție despre viață, oameni, limite și despre ce înseamnă să fii o echipă.

Pentru mine, a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Înainte să plec, traversam una dintre cele mai întunecate perioade. Adunasem oboseală sufletească, dezamăgiri și uitasem, poate, să mă mai bucur cu adevărat de viață.

Am plecat cu un suflet obosit și m-am întors cu un suflet care învățase din nou să se bucure de viață.”, a precizat șatena.

Loredana a povestit că, deși a trecut prin momente de epuizare, lacrimi și numeroase provocări, s-a întors acasă cu amintiri de neuitat și prietenii pe care speră să le păstreze pentru totdeauna.

Aceasta a mărturisit că a întâlnit oameni minunați și că a plecat în competiție alături de persoane pe care nu le cunoștea, dar de la care a ajuns să aibă parte de legături sufletești speciale.

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„Pentru mine, este o victorie câștigată!” Motivul real pentru care Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost eliminate azi-noapte, din Asia Express

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