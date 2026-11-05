„Pentru mine, este o victorie câștigată!” Motivul real pentru care Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost eliminate azi-noapte, din Asia Express

Parcursul Loredanei Chivu și al Anei-Maria Mocanu în Asia Express a luat sfârșit chiar înainte de marea finală. Deși cele două au reprezentat una dintre cele mai surprinzătoare echipe ale sezonului, reușind să reziste mult peste așteptările publicului, concurentele au cedat într-o etapă care le-a scos complet din zona de confort.

Însă eliminarea lor nu a venit neapărat din cauza unui singur moment ratat, ci mai mult din cauza unei combinații de lucruri care s-au adunat în ultimele săptămâni. Oboseala, proba de departajare și lipsa avantajelor care le-au ajutat până acum și-au spus cuvântul în cursa pentru finală.

Loredana şi Ana au fost învinse de oboseală

După săptămâni întregi petrecute pe Drumul Mătăsii, era greu ca efortul să rămână ascuns. Deşi au surprins pe toată lumea prin rezistența lor, adevărul este că nici Loredana, nici Ana nu sunt obișnuite cu stilul de viaţă intens de la Asia Express.

Pe măsură ce competiția s-a apropiat de final, energia consumată până atunci și-a spus cuvântul. După atâtea zile la rând de cărat bagaje, dormit cu greu și alergat, corpurile lor au cedat.

Proba nu a ţinut cu ele

Până acum, unul dintre punctele forte ale celor două a fost capacitatea de a găsi rapid oameni dispuși să le ajute. De multe ori au recuperat timp important pe traseu tocmai pentru că reușeau să obțină mai ușor transport și să intre în vorbă cu localnicii. În cazul lor, faptul că sunt două femei atrăgătoare le-a creat un avantaj considerabil atunci când aveau nevoie de ajutor pe traseu.

De această dată, traseul nu le-a avantajat deloc. Etapa decisivă s-a desfășurat într-o zonă urbană aglomerată, iar concurenții au fost nevoiți să-și folosească la maximum mintea, astfel că fetele au rămas fără asul lor din mânecă.

La final, însă, dezamăgirea a fost pusă în plan secund, accentul fiind pus pe experiența trăită în competiție.

„Faptul că am avut ocazia să fac parte din acest proiect minunat, pentru mine, deja este o victorie câștigată!”, a concluzionat Ana-Maria Mocanu după eliminarea de la Asia Express.

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Eliminare neașteptată la Asia Express! Cine a pierdut lupta pentru un loc în marea finală