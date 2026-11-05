De la Insula Iubirii, direct pe șantier! Frankie și-a arătat talentul ascuns și a urcat pe schelă

Ispita Frankie de la Insula Iubirii, pe numele său real Cristina Belu, și-a surprins din nou fanii cu un videoclip postat pe TikTok în care apare lucrând în construcții, urcată pe o schelă.
Deși a devenit cunoscută publicului tocmai pentru apariția sa în show-ul de la Antena 1, Frankie are în viața de zi cu zi o ocupație care nu are nicio legătură cu showbiz-ul. Ea lucrează în domeniul construcțiilor și amenajărilor interioare, lucru pe care nu se sfiește să îl arate pe rețelele sociale.
@frankie.wilde09♬ original sound – K-Motion
Frankie de la Insula Iubirii, mesaj ironic pe TikTok
În videoclipul postat pe TikTok, Frankie a ținut să facă și o referire ironică la emisiunea care a făcut-o celebră, dar și la comentariile răutăcioase lăsate de unii internauți.
„Te-ai dus la Insula Iubirii ca să-ți găsești clienți noi! De fapt, chiar da!”, a scris Frankie în descrierea videoclipului.
Frankie a vorbit anterior și despre comentariile pe care le primește pe rețelele sociale. Ea a explicat că nu este deranjată de opiniile diferite, dar consideră că există o limită între critică și jignire.
„Nu am nicio problemă cu oamenii care își exprimă opiniile pe Internet, mi se pare normal (…) E o linie foarte fină între a-ți exprima opinia, mai ales dacă ești profesionist în domeniu și a fi un penal care doar jignește oamenii”, a declarat aceasta.
Pe lângă meseria sa și de participarea la Insula Iubirii, Frankie este mama a doi copii. Într-un interviu, ea a povestit că a trecut printr-un divorț dificil, motiv pentru care a fost nevoită ca, alături de cei doi copii, să își refacă viața.
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