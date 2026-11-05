De la Insula Iubirii, direct pe șantier! Frankie și-a arătat talentul ascuns și a urcat pe schelă

De la Insula Iubirii, direct pe șantier! Frankie și-a arătat talentul ascuns și a urcat pe schelă
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De la Insula Iubirii, direct pe șantier! Frankie și-a arătat talentul ascuns și a urcat pe schelă
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Ispita Frankie de la Insula Iubirii, pe numele său real Cristina Belu, și-a surprins din nou fanii cu un videoclip postat pe TikTok în care apare lucrând în construcții, urcată pe o schelă.

Deși a devenit cunoscută publicului tocmai pentru apariția sa în show-ul de la Antena 1, Frankie are în viața de zi cu zi o ocupație care nu are nicio legătură cu showbiz-ul. Ea lucrează în domeniul construcțiilor și amenajărilor interioare, lucru pe care nu se sfiește să îl arate pe rețelele sociale.

@frankie.wilde09♬ original sound – K-Motion

Frankie de la Insula Iubirii, mesaj ironic pe TikTok

În videoclipul postat pe TikTok, Frankie a ținut să facă și o referire ironică la emisiunea care a făcut-o celebră, dar și la comentariile răutăcioase lăsate de unii internauți.

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„Te-ai dus la Insula Iubirii ca să-ți găsești clienți noi! De fapt, chiar da!”, a scris Frankie în descrierea videoclipului.

Frankie a vorbit anterior și despre comentariile pe care le primește pe rețelele sociale. Ea a explicat că nu este deranjată de opiniile diferite, dar consideră că există o limită între critică și jignire.

„Nu am nicio problemă cu oamenii care își exprimă opiniile pe Internet, mi se pare normal (…) E o linie foarte fină între a-ți exprima opinia, mai ales dacă ești profesionist în domeniu și a fi un penal care doar jignește oamenii”, a declarat aceasta.

Sursa foto: Instagram

Pe lângă meseria sa și de participarea la Insula Iubirii, Frankie este mama a doi copii. Într-un interviu, ea a povestit că a trecut printr-un divorț dificil, motiv pentru care a fost nevoită ca, alături de cei doi copii, să își refacă viața.

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Ajunsă acasă, Frankie îl pulverizează pe Ian: „Am băut ca să suportăm mizeria ta. Te-au refuzat 7 ispite, nu 6. În emisiune au fost 6, dar tu știi că au fost 7, de fapt”

Vedetele de la Insula Iubirii făcute praf: „Claudia e din zona femeilor care își doresc să-și arate corpul și să-l vândă. Armina a luat plasa de țânțari și a pus-o pe ea”

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