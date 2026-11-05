De la Insula Iubirii, direct pe șantier! Frankie și-a arătat talentul ascuns și a urcat pe schelă

Ispita Frankie de la Insula Iubirii, pe numele său real Cristina Belu, și-a surprins din nou fanii cu un videoclip postat pe TikTok în care apare lucrând în construcții, urcată pe o schelă.

Deși a devenit cunoscută publicului tocmai pentru apariția sa în show-ul de la Antena 1, Frankie are în viața de zi cu zi o ocupație care nu are nicio legătură cu showbiz-ul. Ea lucrează în domeniul construcțiilor și amenajărilor interioare, lucru pe care nu se sfiește să îl arate pe rețelele sociale.

Frankie de la Insula Iubirii, mesaj ironic pe TikTok

În videoclipul postat pe TikTok, Frankie a ținut să facă și o referire ironică la emisiunea care a făcut-o celebră, dar și la comentariile răutăcioase lăsate de unii internauți.

„Te-ai dus la Insula Iubirii ca să-ți găsești clienți noi! De fapt, chiar da!”, a scris Frankie în descrierea videoclipului.

Frankie a vorbit anterior și despre comentariile pe care le primește pe rețelele sociale. Ea a explicat că nu este deranjată de opiniile diferite, dar consideră că există o limită între critică și jignire.

„Nu am nicio problemă cu oamenii care își exprimă opiniile pe Internet, mi se pare normal (…) E o linie foarte fină între a-ți exprima opinia, mai ales dacă ești profesionist în domeniu și a fi un penal care doar jignește oamenii”, a declarat aceasta.

Pe lângă meseria sa și de participarea la Insula Iubirii, Frankie este mama a doi copii. Într-un interviu, ea a povestit că a trecut printr-un divorț dificil, motiv pentru care a fost nevoită ca, alături de cei doi copii, să își refacă viața.

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