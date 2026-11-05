Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost părăsit competiţia Asia Express – Drumul Mătăsii, în ediția din 4 noiembrie 2026. Concurentele au plecat din emisiunea cu părere de rău, dar și cu recunoștință pentru experiența trăită.

Cele două au trecut prin prin numeroase provocări și probe care le-au testat limitele fizice și psihice, însă aseară au pierdut ultima şansă de a rămâne în joc. Astfel parcursul lor s-a oprit, fiind eliminate şi plecând acasă.

Câți bani au primit Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu pentru cele 9 săptămâni la Asia Express

Concurenții care se aventurează în Asia Express sunt recompensați considerabil pentru fiecare etapă pe care reușesc să o ducă la capăt. În cazul Loredanei Chivu şi Anei-Maria Mocanu, experienţa din cel mai intens reality-show de pe micile ecrane s-a transformat și într-un câștig financiar considerabil.

Loredana Chivu şi Ana-Maria Mocanu au încasat câte 3.000 de euro (de persoană) pentru fiecare dintre cele nouă stage-uri în care au rămas în competiție, ceea ce le-a adus un total de 27.000 de euro.

Chiar dacă nu au ajuns până la finalul cursei, experiența s-a dovedit profitabilă pentru cele două. Cu 27.000 de euro încasați de fiecare după participarea la Asia Express, aventura lor în competiția de la Antena 1 s-a încheiat cu un câștig financiar greu de ignorat.

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