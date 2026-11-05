Orașul în care supraviețuirea este o luptă zilnică! De ce este atât de periculos

Oraşul La Rinconada, care are 5.200 m altitudine, este cel mai înalt oraş din lume şi se află în Munţii Anzi din Peru. Datorită zăcămintelor de aur descoperite încă din vremea incaşilor, acesta atrage interesul a zeci de mii de oameni.

Totuşi, din cauza condiţiilor dure de trai şi a pericolelor vieţii de zi cu zi, oraşul este supranumit „Paradisul Diavolului”.

Altitudinea cauzează boli cronice

Deşi recensământul oficial al oraşului însumează doar 7.000 de locuitori, cifra oficială a oamenilor care trăiesc în La Rinconada ajunge la 30.000. Totodată, viaţa pe care aceştia o duc nu este deloc uşoară. Din cauza lipsei de oxigen provocate de altitudinea mare, combinată cu condiţiile dure de muncă în mine, aceştia suferă frecvent de probleme de sănătate, dar şi de boli cronice cauzate de altitudine.

Medicii afirmă că 25% dintre locuitori suferă de astfel de afecţiuni. De asemenea, munca în mine influenţează poluarea cu mercur a apelor de munte, care afectează inclusiv lacul Titicaca, cel mai mare lac din America de Sud.

Oraşul nu are canalizare, este plin de gunoaie şi greu accesibil

În La Rinconada, infrastructura este practic inexistentă. Oraşul nu dispune de canalizare sau sisteme de gestionare a deşeurilor, iar gunoaiele ajung să ocupe platourile înconjurătoare, notează Libertatea.

Accesul este reprezentat de o potecă de munte instabilă pe care se poate merge doar cu vehicule off-road, făcând ca drumul spre oraş să aibă un grad de periculozitate sporit.

Regimul de lucru

Majoritatea locuitorilor din La Rinconada sunt mineri. Aceştia sunt atraşi de metoda „cachorreo”, în care se lucrează gratuit pentru companiile miniere timp de 30 de zile, având o singură zi în care li se permite să păstreze cât aur pot găsi. În privinţa femeilor, acestea folosesc metoda „pallaqueo”, căutând aur în deşeurile miniere.

Deşi veniturile nu au o estimare exactă, un miner norocos poate câştiga echivalentul a 3.000 de euro într-o singură zi, în timp ce femeile pot câştiga aproximativ 650 de euro pe săptămână.

Haosul este la ordinea zilei

În ciuda acestor aspecte, oraşul este un loc al haosului, funcţionând practic fără autoritate legală. Poliţia este ameninţată des cu dinamită de către mineri şi reuşeşte să impună ordinea de mult prea puţine ori, aşa că siguranţa este o problemă majoră.

„Aici se întâmplă de toate, jafuri armate, agresiuni, furturi, crime”, au declarat poliţiştii unui youtuber italian, care a vizitat oraşul.

Turiştii sunt sfătuiţi să evite plimbările nocturne, oraşul devenind un loc extrem de periculos pe timpul nopţii.

Creatorul canalului de YouTube Yes Theory a comparat atmosfera din La Rinconada cu cea din filmul „Noaptea judecăţii”, după ce a primit avertismente privind pericolele reale ale locului, iar echipa sa a fost jefuită de echipamentele de filmare.

Pentru a preveni furturile, companiile miniere angajează lunetişti care păzesc perimetrul, în oraş existând semne precum „Opriţi-vă aici, altfel veţi fi împuşcat”.

„Ciudad sin ley” găzduieşte 300 de bordeluri

La Rinconada este supranumit în spaniolă „ciudad sin ley del Perú”, adică „oraşul fără lege din Peru” sau „Paradisul Diavolului”.

O investigaţie Reuters din 2019 relata că în La Rinconada, „autorităţile raportau că au salvat cel puţin 68 de victime ale traficului de fiinţe umane din cluburile de noapte improvizate din zonă.”

Conform poliţiei peruviene, în oraş sunt între 100 şi 300 de baruri care funcţionează ca bordeluri ilegale, iar aproximativ 4.500 de femei peruviene, boliviene şi columbiene au sosit în La Rinconada sub diverse forme de înşelăciune.

CITEŞTE ŞI: Un apartament de 29 mp a ajuns să coste 100.000 de euro! Orașul din România în care prețurile îi lasă fără cuvinte pe cumpărători

Unde să mergi în vacanță în România în luna noiembrie. Destinații perfecte de toamnă