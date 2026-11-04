El este bărbatul care a mers pe jos 50.000 de km timp de 28 de ani. Karl Bushby a ajuns acasă după călătoria în jurul lumii

El este bărbatul care a mers pe jos 50.000 de km timp de 28 de ani. Karl Bushby a ajuns acasă după călătoria în jurul lumii
Karl Bushby și-a încheiat călătoria de 28 de ani
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Aventurierul britanic Karl Bushby și-a încheiat călătoria de 50.000 de kilometri. Acesta a mers în jurul lumii, pe jos, aproape trei decenii. Lunga sa călătorie a avut ca destinație finală casa mamei sale din orașul Hull, Anglia. O mulțime de oameni l-au așteptat pe Karl Bushby, iar aventurierul a avut parte de o primire în ropote de aplauze.

Karl Bushby a servit în Regimentul de Parașutiști al armatei britanice în tinerețe, iar după destrămarea căsniciei sale a decis să plece în marea aventură. Inspirat de tatăl său care se întreba dacă ar fi posibil să ajungi pe jos din Londra până în New York, aventurierul a trasat o linie pe o hartă a lumii și a început lungul drum.

În noiembrie 1998, Karl Bushby a plecat din Punta Arenas, Chile, obiectivul lui fiind să parcurgă înapoi drumul spre casă. Fostul parașutist și-a impus doar două reguli: să nu revină în Regatul Unit până la terminarea călătoriei și să nu folosească niciun mijloc de transport pentru a avansa.

Karl Bushby s-a întors acasă după 28 de ani

Atunci când a plecat în marea călătorie, Karl Bushby avea asupra sa doar un cort, un aparat foto ieftin și câteva sute de euro. Bărbatul și-a început călătoria în Chile, îndreptându-se spre nord, prin cele două Americi. A traversat apoi din Alaska în Rusia, a continuat prin Mongolia și China, după care s-a întors prin Europa, traversând înot Marea Caspică.

„Uneori, monotonia este incredibilă. Te afli în deșerturi, iar peisajul nu se schimbă zile sau chiar săptămâni întregi. Acest lucru te poate afecta destul de mult psihic. La fel se întâmplă și în regiunea arctică”, a declarat Karl Bushby anul trecut pentru Reuters.

Karl Bushby și-a încheiat lunga călătorie /Foto: Profimedia

Inițial, Karl Bushby se aștepta ca lunga sa călătorie să dureze 10 ani. Însă, pe parcurs s-a lovit de tot felul de obstacole la care nu se aștepta atunci când a plecat de acasă. Aventurierul a petrecut o scurtă perioadă în închisoarea din Panama. Acesta a fost ținut și sub amenințarea uneia arme în Mexic, dar a și fost reținut de autoritățile ruse pentru traversarea ilegală a frontierei. Mai mult, criza financiară din 2008, dar și pandemia de COVID-19 l-au făcut să întârzie.

Potrivit declarațiilor sale, Karl Bushby a petrecut efectiv doar 15 ani mergând pe jos. Acesta s-a întors periodic în Mexic pentru a rezolva probleme legată de viză și logistică.

Ce urmează pentru Karl Bushby

După 28 de ani, Karl Bushby și-a încheiat lunga sa călătorie și s-a întors în Hull, orașul său natal. Aventurierul spune că acum va avea nevoie de o lungă perioadă pentru a se obișnui din nou cu viața cotidiană și monotonia acesteia.

„Tot ceea ce sunt și tot ceea ce știu despre mine va dispărea și asta va fi o problemă. Va fi din nou acea veche criză de identitate – Karl este așa un aventurier și a fost astfel jumătate din viața sa.

Cred că există o veche zicală care spune că singurul lucru mai rău decât un om care nu își poate îndeplini visurile este un om care și le-a îndeplinit… pentru că, după aceea, ce mai urmează?”, a declarat Karl Bushby, potrivit BBC.

Acum, Karl Bushby urmează să lucreze cu celebrul regizor german Werner Herzog pentru un documentar despre aventura sa. De asemenea, acesta a confirmat și că lucrează la a doua carte despre călătoriile sale.

 

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