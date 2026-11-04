Simona Radiș, cerută în căsătorie lângă Opera din Sydney! Campioana olimpică s-a logodit cu Leontin Nuțescu

Simona Radiș a fost cerută în căsătorie
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Simona Radiș, una dintre cele mai titrate canotoare ale României, a fost cerută în căsătorie. Leontin Nuțescu, partenerul acesteia, a ales un cadru special pentru a face pasul cel mare. Canotorul s-a așezat în genunchi și a pus marea întrebare chiar în Sydney. Cadrul a fost perfect, mai ales că în fundal se afla celebra Operă.

Simona Radiș (27 de ani), dublă campioană olimpică, și partenerul său Leontin Nuțescu (22 de ani) formează un cuplu de mai bine de trei ani. Cei doi s-au cunoscut datorită sportului pe care îl practică, iar acum au decis că este momentul să treacă la pasul următor. Canotorul și-a luat inima în dinți și a pus marea întrebare.

Simona Radiș, cerută în căsătorie la Sydney

Simona Radiș și Leontin Nuțescu se află în această perioadă în Australia, la invitația organizatorilor competiției internaționale de canotaj The Golden Oar, desfășurată la Canberra. Ei bine, canotorul a profitat de această ocazie, cerându-și partenera în căsătorie.

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Cu celebra Operă din Sydney în fundal, Simona Radiș a spus marele „DA”. Momentul a fost filmat și împărtășit de canotoare și în mediul online. Aceasta a însoțit imaginile și de o descriere sugestivă: „Sydney, m-ai surprins”.

Anunțul cel mare a fost făcut public și de către Federația Română de Canotaj, care a transmis un mesaj de felicitări pentru cei doi.

„Felicitări, Simona și Leontin! Vă dorim o viață frumoasă împreună, plină de iubire, fericire și bucurii!”, se arată în mesajul FRC.

Simona Radiș a fost cerută în căsătorie /Foto: Facebook

Simona Radiș este una dintre cele mai titrate canotoare din istoria României, având în palmares medalii de aur la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Europene. Sportiva este și singura canotoare din lume care a reușit tripla, câștigând cel puțin două medalii de aur la trei ediții diferite ale Campionatului Mondial: 2022, 2025 și 2026.

Simona Radiș are în palmares trei medalii olimpice: un aur cucerit la Tokyo în 2021, în proba de dublu vâsle, și un aur și un argint la ediția Paris din 2024, în probele de 8 plus 1 feminin și dublu vâsle.

Și Leontin Nuțescu este un canotor de succes. Acesta a participat și el la Jocurile Olimpice de la Paris, făcând parte din barca masculină de patru vâsle, care a ocupat locul trei în finala B. De asemenea, acesta este campion european de tineret în 2023, cu barca de 8 plus 1 și cu cea de patru rame, și campion mondial de juniori în 2021, în proba de dublu rame.

În 2026, canotorul a participat la Campionatele Europene de seniori, unde a cucerit aurul în proba de 8 plus 1 mixt și argintul în cea de patru rame. De asemenea, la Campionatele Mondiale de la Amsterdam a ocupat locul cinci în finala de patru rame.

 

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Foto: Facebook

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