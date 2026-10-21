„Cer doar puțină omenie!” Strigătul disperat al unei tinere după ce logodnicul ei a murit înainte de nuntă

O tânără din Statele Unite trece printr-un adevărat coșmar după ce logodnicul ei a murit subit, cu doar câteva luni înainte de nunta pe care o pregătiseră împreună. Zoe Vandeloo și Diego Hernandez urmau să se căsătorească în noiembrie 2026, iar pentru evenimentul mult visat plătiseră deja aproape 16.000 de dolari. După moartea neașteptată a tânărului de numai 25 de ani, viitoarea mireasă a solicitat returnarea banilor, însă reprezentanții locației au invocat clauzele contractuale și au refuzat inițial rambursarea integrală. Disputa a ajuns în instanță, iar firma care urma să găzduiască nunta a dat-o, la rândul său, în judecată pe femeie. Cazul a provocat reacții puternice, mai ales după ce au devenit publice mesajele disperate ale tinerei și declarațiile familiei îndoliate.

Nunta lor era programată pentru noiembrie, dar mirele a murit subit la doar 25 de ani

Zoe Vandeloo și Diego Hernandez își făcuseră planuri pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor, însă povestea de dragoste a celor doi s-a încheiat tragic înainte ca aceștia să ajungă în fața altarului. Cuplul urma să se căsătorească pe 20 noiembrie 2026, într-o locație specializată în organizarea nunților din San Marcos, Texas, dar moartea neașteptată a viitorului mire a transformat pregătirile pentru eveniment într-o dispută juridică dureroasă.

Potrivit publicației People, care a consultat documentele depuse în instanță, Zoe și Diego au semnat în martie 2025 un contract cu Posey Meadows, locația aleasă pentru ceremonia și petrecerea de nuntă. Cei doi au achitat inițial un avans de 1.000 de dolari, după care au continuat să efectueze plăți timp de 13 luni, până când suma totală a ajuns la 15.909,28 dolari.

Totul s-a schimbat pe 25 aprilie 2026, când Diego Hernandez, în vârstă de numai 25 de ani, a murit brusc și neașteptat. Decesul său a însemnat nu doar pierderea persoanei iubite pentru Zoe, ci și anularea definitivă a nunții pentru care cei doi economisiseră și plătiseră luni întregi.

„Moartea lui Diego nu a schimbat pur și simplu planurile de nuntă ale cuplului. Le-a pus capăt”, se arată în plângerea depusă în instanță, potrivit People.

La numai două zile după tragedie, pe 27 aprilie, sora lui Zoe a contactat atât coordonatoarea evenimentului, cât și proprietara locației, pentru a le informa despre deces și pentru a discuta posibilitatea recuperării banilor.

Conform documentelor judiciare, coordonatoarea a răspuns în doar câteva minute și a transmis că, în ceea ce privește serviciile sale, familia urma să primească o rambursare integrală. Răspunsul proprietarei locației a fost însă diferit.

A cerut aproape 16.000 de dolari înapoi, dar proprietara locației a invocat contractul

Deși și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită de familie, proprietara Posey Meadows a explicat că firma nu se afla în situația de a putea restitui banii, invocând clauza de anulare prevăzută în contractul semnat de cei doi logodnici.

Potrivit plângerii, aceasta a transmis că îi pare „nespus de rău” pentru tragedie, însă locația „nu este în măsură să ofere o rambursare”.

Proprietara ar fi precizat totuși că ar putea fi luată în calcul o restituire parțială a banilor dacă data rezervată pentru nunta lui Zoe și Diego ar fi ocupată ulterior de un alt eveniment. O asemenea posibilitate a fost descrisă drept un gest de bunăvoință lăsat la aprecierea companiei, nu o obligație contractuală.

Situația a devenit și mai tensionată după ce mama lui Diego Hernandez a început să contacteze reprezentanții locației, încercând să găsească o soluție pentru recuperarea banilor plătiți de fiul său și de logodnica acestuia.

Conform documentelor citate de People, pe 7 mai, proprietara a trimis un mesaj în care avertiza că, dacă familia continua comunicarea pe care o considera ostilă și atacurile personale, compania urma să retragă complet oferta făcută din bunăvoință.

În aceeași zi, Zoe Vandeloo i-a adresat proprietarei un mesaj în care a încercat să explice cât de dificilă devenise situația pentru ea, după pierderea bărbatului alături de care își imaginase viitorul.

„Nu cer imposibilul. Cer doar puțină omenie în cea mai grea perioadă din viața mea”, a scris tânăra, potrivit plângerii.

„Nu pot păstra aproape 16.000 de dolari după moartea unui tânăr”. Logodnica a decis să dea firma în judecată

După mai multe încercări de a rezolva disputa, Zoe Vandeloo a trimis în luna iunie o solicitare scrisă prin care cerea rambursarea integrală a sumei achitate pentru nuntă.

Tânăra a argumentat că păstrarea banilor în aceste circumstanțe ar reprezenta un câștig nedrept pentru companie, obținut în urma unei tragedii pe care nimeni nu ar fi putut să o prevadă.

În documentele judiciare, situația a fost descrisă drept un posibil „câștig nemeritat și macabru, construit pe moartea unui tânăr”.

Zoe a avertizat că, dacă nu primea banii înapoi în termen de două săptămâni, urma să se adreseze instanței. Cum disputa nu a fost soluționată, femeia a depus plângerea pe 24 iulie 2026.

În acțiunea sa, tânăra a cerut judecătorilor să stabilească faptul că o companie nu poate păstra aproape 16.000 de dolari achitați pentru o nuntă devenită imposibilă în urma decesului unuia dintre viitorii soți, invocând o clauză contractuală concepută pentru situațiile în care clienții se răzgândesc.

„Ea cere acestei instanțe să declare ceea ce nu ar fi trebuit niciodată să fie nevoie să se spună într-o sală de judecată: că o companie nu poate păstra aproape 16.000 de dolari plătiți de un cuplu tânăr pentru o nuntă, după ce unul dintre ei a murit, ascunzându-se în spatele unei clauze scrise pentru oamenii care pur și simplu s-au răzgândit”, se arată în plângerea citată de People.

Argumentul principal al tinerei este că nunta nu a fost anulată dintr-o simplă schimbare de planuri, ci din cauza unui eveniment tragic și ireversibil.

Firma care trebuia să organizeze nunta a dat-o, la rândul ei, în judecată

Reprezentanții Posey Meadows au prezentat însă o versiune diferită asupra conflictului. Într-o declarație transmisă publicației People prin intermediul avocatului, compania a susținut că a fost profund afectată de vestea tragediei și că încerca deja să găsească o soluție pentru rambursarea banilor atunci când a primit acțiunea în instanță.

Firma a precizat că, de-a lungul timpului, s-a mai confruntat cu situații în care familiile clienților au trecut prin pierderi neașteptate și că, în asemenea cazuri, a colaborat cu persoanele îndoliate pentru a restitui integral plățile, chiar dacă prevederile contractuale nu impuneau acest lucru.

„Compania noastră lucra deja împreună cu această familie la procesul de rambursare atunci când am primit citația în urma procesului intentat. Decizia de a recurge la instanță a complicat acest proces”, au transmis reprezentanții Posey Meadows.

Compania a adăugat că nu va face alte comentarii, având în vedere că disputa juridică este încă în desfășurare și că dorește să respecte intimitatea familiei.

Conflictul nu s-a oprit însă aici. Posey Meadows a formulat o cerere reconvențională împotriva lui Zoe Vandeloo, invocând încălcarea contractului.

Potrivit documentelor depuse pe 17 august și consultate de People, reprezentanții firmei au susținut că erau dispuși să discute cu tânăra în privința soldului rămas, însă aceasta ar fi refuzat să prezinte dovada decesului lui Diego și ar fi ales să deschidă procesul.

Avocatul lui Zoe, Manuel Pelaez-Prada, a contestat această versiune și a declarat pentru People că a încercat să transmită reprezentanților legali ai companiei o copie a certificatului de deces, dar oferta sa ar fi fost ignorată.

Astfel, cele două părți prezintă versiuni contradictorii asupra modului în care au decurs negocierile și asupra motivelor pentru care nu s-a ajuns la o înțelegere înainte de declanșarea procesului.

Familia mirelui este devastată: „Suntem epuizați emoțional”

Pentru familia lui Diego Hernandez, disputa privind banii plătiți pentru nuntă a devenit o povară suplimentară într-o perioadă marcată deja de pierderea unui fiu și a unui viitor soț. Avocatul lui Zoe a explicat pentru People că moartea lui Diego a reprezentat o catastrofă pentru apropiații săi și că procesul de vindecare emoțională va fi unul lung și dificil.

„Pierderea lui Diego a fost o catastrofă pentru ei, iar drumul lor spre vindecare va fi lung și dificil. Încă nu-mi vine să cred că trebuie să suporte și durerea suplimentară de a o apăra pe Zoe împotriva acestei cereri reconvenționale”, a declarat Manuel Pelaez-Prada.

Avocatul a criticat și decizia companiei de a formula propria acțiune împotriva tinerei, susținând că aceasta agravează suferința familiei.

„Compania și avocatul său ar putea crede că cererea reconvențională nu a fost decât o manevră tehnică sau procedurală, dar se înșală amarnic. Această acțiune provoacă mult rău puținului progres pe care Zoe și părinții lui Diego au reușit să îl facă în procesul lor de vindecare”, a adăugat el.

Potrivit avocatului, întreaga situație ar fi putut fi evitată dacă părțile ar fi ajuns la o înțelegere.

Mama lui Diego a vorbit, la rândul său, despre impactul emoțional al disputei într-un interviu acordat postului american KSAT, afiliat ABC, mărturisind că familia nu mai are puterea necesară pentru a continua un asemenea conflict.

„Nu mai avem putere să luptăm. Nu mai avem. Suntem epuizați emoțional”, a spus femeia.

În timp ce nunta programată pentru 20 noiembrie 2026 nu va mai avea loc, Zoe Vandeloo continuă demersurile juridice pentru recuperarea banilor pe care îi plătise împreună cu Diego Hernandez. Procesul rămâne deschis, iar instanța urmează să stabilească dacă prevederile contractuale invocate de companie justifică păstrarea sumelor în circumstanțele excepționale ale acestui caz.

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