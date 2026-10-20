Au rupt logodna! Fosta concurentă de la Survivor România plânge de două luni: „M-am târât pe jos prin baie, ca un mormoloc”

Ada Dumitru/ sursa foto: colaj CANCAN
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Ada Dumitru, fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Ea și Marco Marquez au pus punct relației și fosta concurentă de la Survivor România suferă de două luni. Cei doi se logodiseră în vara anului trecut, însă pare că destinul a avut alte planuri pentru ei. 

Actrița a fost mai sinceră ca niciodată în mediul online și a făcut anunțul prin intermediul unui videoclip tulburător. Cu ochii în lacrimi, fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis a scris și un mesaj emoționant prin care a mărturisit că timp de două luni a plâns în fiecare zi. Pentru Ada Dumitru nu a fost deloc ușor să treacă peste despărțire, ba chiar nici acum nu poate accepta că relația ei cu Marco a ajuns la final. Totodată, fosta concurentă de la Survivor a vorbit și despre temerile pe care le are după separarea prin care a trecut. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ada Dumitru s-a despărțit de Marco Marquez

Deși păreau fericiți, Ada Dumitru și Marco Marquez au rupt logodna după un an. Fosta concurentă de la Survivor a vorbit deschis în mediul online despre faptul că timp de două luni a plâns în fiecare zi, suferind enorm după omul cu care credea că va avea o căsnicie perfectă.

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Fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis a recunoscut că nu i-a fost ușor să accepte despărțirea. Ea a subliniat că nu își dorea să aibă parte de o astfel de lecție de la viață.

„Da, ne-am despărțit și pot să vă anunț scurt și să-mi refac rapid viața, că doar dă prost să vorbim de lucruri care ne pun într-o lumină… Dar adevărul e că de două luni am plâns zilnic până am vomitat și m-am târât pe jos prin baie ca un mormoloc ordinar.

Nimeni nu prea zice cât doare să te desparți, ca și cum e ceva rușinos. Trebuie neapărat să ai viața pusă la punct, dar nimeni nu o are. Și cum adică acum suntem doar doi străini? Cum adică omul meu preferat a devenit o lecție? Că, dacă știam, chiuleam naibii direct. Nu vreau lecții, vreau un om cu care să construiesc în cărămida din «Cei trei purceluși», să fie ăla al treilea purceluș, de nu-i lua foc casa…”, a spus Ada Dumitru, pe Instagram.

Ada Dumitru/ sursa foto: social media

Ada Dumitru/ sursa foto: social media

Marco a cerut-o în căsătorie în Tanzania

Vedeta a avut parte de o surpriză uriașă vara trecută atunci când bărbatul i-a adresat marea întrebare chiar în Tanzania. Momentul special a fost împărtășit în mediul online, însă acum i-au rămas doar amintirile pe care le prețuiește în continuare.

În plus, Ada a mai explicat că încearcă să se concentreze pe activitățile sale, însă când rămâne singură se adâncește în suferință și în gândurile care se îndreaptă mereu către Marco.

„Și după dai scroll și vezi toate cuplurile perfecte și nunți din alea de vis și te gândești: ce dracu, sunt ultima terminată, neiubită de pe pământ, și ce oi avea eu greșit la mine și nu-mi iese? Și te simți ca ultimul om, ultimul eșec. Și făceam și noi videouri din alea de iubire, da omul ăsta era omul meu, cu care, când dădeam stop la filmare, râdeam ca doi proști, pentru care am luat amândoi mii de zboruri să ne vedem și, înainte ca totul să meargă rău, au fost poate cei mai fericiți ani din viața mea. Și încerci să-ți vezi de muncă și să mai socializezi, orice detaliu îți aduce aminte de el și ai oameni în jur, alături, da în prima secundă în care rămâi singură, cazi într-un gol, într-o gaură fără fund, care, în loc să fie neagră, are doar amintirile voastre care se proiectează pe toți pereții, în timp ce tu cazi și cazi”, a mai adăugat ea.

Ada Dumitru și Marco Marquez/ sursa foto: social media

Ada Dumitru și Marco Marquez/ sursa foto: social media

Cea mai mare teamă a actriței

În urma despărțirii, actrița a vorbit și despre cea mai mare teamă a sa. Ada Dumitru a recunoscut că îi este frică de faptul că ar putea să nu mai aibă niciodată sentimente față de o altă persoană.

Totodată, ea a subliniat că odată ce va lăsa în urmă toate amintirile pe care le are cu fostul logodnic, o să fie pentru totdeauna. Aceasta nu poate accepta că poate, pe viitor, ar putea fi altcineva în locul fostului partener.

„Cea mai mare frică a mea e dacă o să mai pot vreodată să simt ceva pentru că acum mă simt goală și știu că și el mă vede în tot și, cumva, nu vreau să treacă suferința asta pentru că, dacă îi dau drumul, îi dau și lui și, când o să îi dau, o să fie pentru totdeauna. Și urlu acolo, blocată între «Nu vreau să trec peste» și «Dar nici nu pot să merg înapoi». Îmi e frică pentru că mă uit în jur și nu-mi place de nimeni și cum adică să fie oricine altcineva în locul lui?”, a încheiat fosta concurentă Survivor.

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