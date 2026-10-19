Cât costă inelul cu care Pescobar a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. A plătit cu bani cash!

Paul Nicolau traversează o perioadă importantă în viața personală. Omul de afaceri și-a cerut partenera în căsătorie, iar Lavinia a acceptat să îi devină soție. Momentul a fost făcut public pe rețelele de socializare, unde antreprenorul a atras atenția asupra inelului de logodnă, care ar avea o valoare de aproximativ 20.000 de euro. Vestea vine după mai multe schimbări în viața de familie a acestuia, care a devenit recent tată pentru a treia oară.

Anunțul logodnei marchează un nou capitol în povestea de iubire dintre Paul Nicolau și Lavinia. Cei doi au trecut, de-a lungul timpului, prin momente dificile, inclusiv o perioadă în care au fost despărțiți. Ulterior, partenerii au decis să își mai acorde o șansă, iar relația lor a continuat să evolueze.

Lavinia a lui Pescobar a fost cerută de căsătorie!

Reapropierea celor doi a devenit evidentă în 2025, când au început să apară din nou împreună în vacanțe și în diverse ipostaze din viața personală. Printre călătoriile care au atras atenția s-a numărat și cea din Coreea de Sud, din august 2025, care a alimentat speculațiile privind împăcarea lor.

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În prezent, relația pare să fi ajuns într-un punct decisiv. Cererea în căsătorie vine după ce cei doi și-au extins familia, Lavinia devenind mama celui de-al treilea copil al antreprenorului. Astfel, logodna reprezintă un pas important pentru cuplu, care se pregătește să își construiască viitorul împreună.

Pe lângă vestea că urmează să se căsătorească, un alt detaliu a atras interesul internauților: inelul oferit Laviniei. Bijuteria ar avea o valoare estimată la 20.000 de euro, sumă care a stârnit curiozitatea celor care urmăresc activitatea afaceristului în mediul online.

„Dragilor, o dată în viață vine un bărbat. Ăsta e tot un eveniment, nunta e tot un eveniment și doresc fiecăruia dintre noi să fie doar odată în viață. Doamne ajută așa. Acum cea mai bună alegere. Cea mai bună. Avem două karate.”, a spus Pescobar.

Cererea în căsătorie reprezintă și o confirmare a intenției lui Paul Nicolau de a avea o relație stabilă cu Lavinia. Cei doi au trecut printr-o perioadă cu suișuri și coborâșuri, însă au reușit să își refacă legătura și să ajungă în punctul în care își doresc să își oficializeze relația.

„Vreau să le fac odată cu botezul”

La 40 de ani, Pescobar se bucură de o familie numeroasă, având trei copii: o fetiță și doi băieți. Primii doi provin din relații anterioare, în timp ce cel mai mic băiețel este rodul poveștii de iubire cu Lavinia, actuala sa parteneră. Acum, după logodnă, cei doi ar putea avea parte de o perioadă plină de emoții și pregătiri, întrucât în familia lor se anunță două evenimente importante: nunta și botezul celui mai mic membru al familiei, pe 7 noiembrie.

„Da. Și vreau să le fac odată cu botezul, pentru că mie nu-mi plac evenimentele de genul acesta. N-am fost la cinci nunți în viața mea. Nu m-am gândit la locație. Undeva unde să le fie comod invitaților.”, a spus Pescobar pentru CANCAN.

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