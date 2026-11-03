EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe, doi pași greșiți într-o săptămână! A viciat arbitrul Iulian Călin meciul U Cluj – FCSB 1-0?

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe, doi pași greșiți într-o săptămână! A viciat arbitrul Iulian Călin meciul U Cluj – FCSB 1-0?
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Săptămână de coșmar pentru FCSB, care a bifat două înfrângeri în ultimele tot atâtea meciuri: 0-1 cu Gloria Bistrița în Cupa României și tot același scor, în campionat, cu U Cluj. Vom analiza jocul din Superliga cu Marius Briceag la EXCLUSIV FCSB.

EXCLUSIV FCSB este o producție marca ProSport și poate fi urmărită marți în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport, de la ora 16:45.

Marius Briceag, fost jucător la FCSB, și Robert Panduru sunt invitații de astăzi de la EXCLUSIV FCSB.

După U Cluj – FCSB 1-0, atât Laurențiu Reghecampf, cât și Gigi Becali au ieșit cu atacuri publice la adresa arbitrului Iulian Călin. Cât a greșit și ce a greșit „centralul” vom afla la EXCLUSIV FCSB, de la ora 16:45.

Tot în cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta și patrimoniul pe care-l deține un suporter al roș-albaștrilor: peste 1.000 de articole istorice despre Steaua și sportivii ei.

Veți putea participa direct la EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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