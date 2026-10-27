Fotbalistul Valentin Mihăilă a devenit tată! Soția lui a adus pe lume un băiețel perfect sănătos

Fotbalistul Valentin Mihăilă a devenit tată! Soția lui a adus pe lume un băiețel perfect sănătos
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Bucurie imensă în familia unui fotbalist român cunoscut! Valentin Mihăilă și soția sa au devenit părinți pentru prima dată, după ce tânăra a adus pe lume un băiețel. Evenimentul fericit a venit într-o perioadă în care sportivul se află departe de casă, fiind implicat în activitatea echipei pentru care evoluează în campionatul Turciei. Deși și-ar fi dorit să fie prezent lângă partenera sa într-unul dintre cele mai importante momente ale vieții lor, fotbalistul a fost nevoit să urmărească de la distanță primele clipe din noua etapă a familiei.

La 26 de ani, Valentin Mihăilă a experimentat pentru prima dată bucuria de a deveni tată. Soția sa, Ami Colhon, a născut un băiețel, iar vestea a adus multă fericire în familia celor doi. Chiar dacă nu a putut să își întâmpine fiul personal în momentul venirii acestuia pe lume, internaționalul român a găsit o modalitate de a le transmite celor dragi cât de mult înseamnă pentru el acest eveniment.

De ce nu a putut Valentin Mihăilă să fie prezent la nașterea fiului său

Fotbalistul a publicat pe rețelele de socializare o imagine emoționantă cu soția sa și nou-născutul, oferind astfel și celor care îl urmăresc o mică parte din fericirea pe care o trăiește. Fotografia a surprins un moment special pentru familia lor, care s-a mărit odată cu venirea pe lume a primului copil. Chiar dacă distanța îi separă temporar, sportivul a ținut să le arate soției și fiului său că se gândește permanent la ei.

„Chiar dacă nu am putut fi alături de voi în cel mai frumos moment al vieții noastre, am fost cu inima și sufletul alături de voi. Sunt atât de fericit că vă am pe amândoi în viața mea! Vă iubesc mai mult decât orice pe lume”, a transmis Valentin Mihăilă, pe Instagram.

Absența fotbalistului de la acest moment important are legătură cu programul său profesional. Valentin Mihăilă joacă în Turcia, pentru Rizespor, iar obligațiile față de echipă l-au ținut departe de România în perioada în care soția sa a născut. Astfel, sportivul a fost nevoit să trăiască de la distanță emoțiile asociate cu venirea pe lume a primului său copil.

Situația a fost cu atât mai specială cu cât nașterea a avut loc la scurt timp după ce fotbalistul fusese implicat într-o partidă importantă pentru formația sa. Luni, 26 octombrie, Rizespor a întâlnit-o pe Trabzonspor într-un meci din campionatul Turciei, disputat cu o zi înainte de publicarea veștii despre evenimentul fericit din familia sa.

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