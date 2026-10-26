„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după înfrângerea dură din derby-ul cu FCSB

„Exclusiv Rapid”, emisiunea ProSport dedicată echipei din Giulești și suporterilor rapidiști, revine astăzi, 26 octombrie, de la ora 16:45, cu o nouă ediție.

Invitatul emisiunii este Cristian Șoaita, cunoscut pentru analizele și opiniile sale despre Rapid, publicate pe propria pagină de Facebook.

Principalul subiect al ediției va fi înfrângerea suferită de giuleșteni în derby-ul cu FCSB. Rapid a pierdut cu 1-4 pe Arena Națională, după ce a intrat la pauză în avantaj, grație golului marcat de Filip Stojilkovic. Gazdele au întors rezultatul în repriza secundă, marcând de patru ori. .

Cum se explică prăbușirea Rapidului după pauză, ce nu a funcționat în jocul echipei și care sunt perspectivele giuleștenilor după acest rezultat sunt câteva dintre temele care vor fi dezbătute în emisiune.

„Exclusiv Rapid” poate fi urmărită astăzi, de la ora 16:45, LIVE pe canalul de YouTube ProSport.