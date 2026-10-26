Gică Popescu, poză virală cu foștii luptători UFC Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan. Comentariile ironice ale fanilor români

Gică Popescu a ajuns în centrul atenției după ce a apărut în fundalul unei fotografii cu foștii luptători UFC Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan, surprinsă la El Clasico! Fostul căpitan al Barcelonei a fost prezent pe Camp Nou la derby-ul cu Real Madrid, iar apariția sa în imagine a fost remarcată rapid de fanii români.

Fostul internațional român a fost invitat de oficialii catalani la marele duel cu Real Madrid, disputat duminică, 25 octombrie 2026. Popescu a urmărit partida din tribune, iar prezența sa a fost surprinsă și de camerele de filmat, în timpul transmisiunii meciului.

Gică Popescu, în spatele lui Khabib și Arman Tsarukyan

Fotografia cu Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan a atras atenția iubitorilor sportului. Totuși, un detaliu din fundal a transformat imaginea într-un subiect de interes pentru publicul din România: apariția lui Gică Popescu.

În spatele celor doi luptători se afla chiar fostul căpitan al Barcelonei. Pe rețelele sociale, situația a stârnit comentarii ironice despre faptul că atenția era concentrată asupra vedetelor din MMA, în timp ce una dintre figurile importante ale fotbalului românesc se afla chiar în spatele lor.

„One king in this picture, Gică Popescu”, a scris un internaut, în timp ce un alt utilizator a remarcat: „Gică Popescu, the only legend from this picture”, sugerând că fostul fundaș român este cel care merită cel mai mult atenția în fotografia respectivă. Nici mesajele de mândrie națională nu au lipsit. „Power of Romanian football! Gică Popescu, power the leader”, a comentat un fan, în timp ce un alt român a reacționat amuzat: „Și nea Gică al nostru! România este peste tot!”. Un alt utilizator a părut surprins de descoperirea făcută și a întrebat: „Bă, e reală poza? În spate e domnul Gică Popescu?”

Prezența lui Popescu la El Clasico nu a fost întâmplătoare. Barcelona a invitat mai mulți foști jucători importanți ai clubului. Printre aceștia s-au numărat și Ronald Koeman și Frank Rijkaard.

Khabib și Tsarukyan au urmărit victoria lui Real Madrid

Khabib Nurmagomedov, fost campion UFC la categoria ușoară, și Arman Tsarukyan, unul dintre luptătorii de top ai categoriei, au fost prezenți pe stadion pentru a urmări confruntarea dintre Barcelona și Real Madrid.

Tsarukyan a publicat fotografii de la eveniment, inclusiv una alături de Khabib. Prezența celor doi a atras atenția fanilor sportului, iar imaginea în care apare și Gică Popescu a devenit un subiect de discuție pentru publicul român.

Cei doi au avut motive să plece mulțumiți de pe stadion: Real Madrid s-a impus cu 2-1. Kylian Mbappé a deschis scorul în minutul 22, iar Jude Bellingham a majorat avantajul madrilenilor în minutul 43. Pentru Barcelona, Fermín López a redus din diferență în minutul 72, însă catalanii nu au reușit să evite înfrângerea.

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