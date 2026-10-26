Gică Popescu, poză virală cu foștii luptători UFC Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan. Comentariile ironice ale fanilor români

Gică Popescu, poză virală cu foștii luptători UFC Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan. Comentariile ironice ale fanilor români
Gică Popescu, surprins într-o imagine care a devenit virală / Sursa foto: Colaj Cancan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gică Popescu a ajuns în centrul atenției după ce a apărut în fundalul unei fotografii cu foștii luptători UFC Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan, surprinsă la El Clasico! Fostul căpitan al Barcelonei a fost prezent pe Camp Nou la derby-ul cu Real Madrid, iar apariția sa în imagine a fost remarcată rapid de fanii români.

Fostul internațional român a fost invitat de oficialii catalani la marele duel cu Real Madrid, disputat duminică, 25 octombrie 2026. Popescu a urmărit partida din tribune, iar prezența sa a fost surprinsă și de camerele de filmat, în timpul transmisiunii meciului.

Gică Popescu, în spatele lui Khabib și Arman Tsarukyan

Fotografia cu Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan a atras atenția iubitorilor sportului. Totuși, un detaliu din fundal a transformat imaginea într-un subiect de interes pentru publicul din România: apariția lui Gică Popescu.

Gică Popescu, surprins într-un selfie postat de Khabib Nurmagomedov / Sursa foto: Social media

În spatele celor doi luptători se afla chiar fostul căpitan al Barcelonei. Pe rețelele sociale, situația a stârnit comentarii ironice despre faptul că atenția era concentrată asupra vedetelor din MMA, în timp ce una dintre figurile importante ale fotbalului românesc se afla chiar în spatele lor.

„One king in this picture, Gică Popescu”, a scris un internaut, în timp ce un alt utilizator a remarcat: „Gică Popescu, the only legend from this picture”, sugerând că fostul fundaș român este cel care merită cel mai mult atenția în fotografia respectivă.

Nici mesajele de mândrie națională nu au lipsit. „Power of Romanian football! Gică Popescu, power the leader”, a comentat un fan, în timp ce un alt român a reacționat amuzat: „Și nea Gică al nostru! România este peste tot!”. Un alt utilizator a părut surprins de descoperirea făcută și a întrebat: „Bă, e reală poza? În spate e domnul Gică Popescu?”

Prezența lui Popescu la El Clasico nu a fost întâmplătoare. Barcelona a invitat mai mulți foști jucători importanți ai clubului. Printre aceștia s-au numărat și Ronald Koeman și Frank Rijkaard.

Khabib și Tsarukyan au urmărit victoria lui Real Madrid

Khabib Nurmagomedov, fost campion UFC la categoria ușoară, și Arman Tsarukyan, unul dintre luptătorii de top ai categoriei, au fost prezenți pe stadion pentru a urmări confruntarea dintre Barcelona și Real Madrid.

Tsarukyan a publicat fotografii de la eveniment, inclusiv una alături de Khabib. Prezența celor doi a atras atenția fanilor sportului, iar imaginea în care apare și Gică Popescu a devenit un subiect de discuție pentru publicul român.

Cei doi au avut motive să plece mulțumiți de pe stadion: Real Madrid s-a impus cu 2-1. Kylian Mbappé a deschis scorul în minutul 22, iar Jude Bellingham a majorat avantajul madrilenilor în minutul 43. Pentru Barcelona, Fermín López a redus din diferență în minutul 72, însă catalanii nu au reușit să evite înfrângerea.

CITEȘTE ȘI: Gică Popescu a dat lovitura! A încheiat o tranzacție care i-a umplut conturile cu 8 milioane de euro

Alimentul la care Gică Popescu a renunțat de un an: ”M-am luat după Gică Hagi”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după înfrângerea dură din derby-ul cu FCSB
„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după înfrângerea dură din derby-ul cu FCSB
O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit
O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit
Cu ce se ocupă Nicolae Mitea, după ce și-a pierdut averea de 2 milioane de euro. Acum are un salariu de 5.000 de lei
Cu ce se ocupă Nicolae Mitea, după ce și-a pierdut averea de 2 milioane de euro. Acum are un salariu de 5.000 de lei
Doliu în lumea fotbalului! A murit Viorel Păunescu
Doliu în lumea fotbalului! A murit Viorel Păunescu
Cel mai discutat antrenor de fotbal din Europa s-a căsătorit în secret! Soția tehnicianului are 34 de ani și este actriță
Cel mai discutat antrenor de fotbal din Europa s-a căsătorit în secret! Soția tehnicianului are 34 de ani și este actriță
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Gandul.ro
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști
Adevarul
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cine este românul care a câștigat peste 3,3 milioane de euro la Loto 6/49. Joacă de mai bine de 20 de ani
Mediafax
Cine este românul care a câștigat peste 3,3 milioane de euro la Loto 6/49. Joacă de mai bine de 20 de ani
„Arată foarte diferit”. Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Sultanei Hürrem, și-a surprins fanii cu apariția sa la Festivalul de Film de la El Gouna. Mulți nu o mai recunosc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Arată foarte diferit”. Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Sultanei Hürrem, și-a surprins fanii cu apariția sa la Festivalul de Film de la El Gouna. Mulți nu o mai recunosc
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Scandal de infidelitate la „Insula Iubirii”! O concurentă a umblat în telefonul iubitului. „Dacă vorbeam serios, își făcea bagajul și pleca”
Click.ro
Scandal de infidelitate la „Insula Iubirii”! O concurentă a umblat în telefonul iubitului. „Dacă vorbeam serios, își făcea bagajul și pleca”
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
go4it.ro
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Gandul.ro
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.