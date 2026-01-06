Acasă » Știri » Alimentul la care Gică Popescu a renunțat de un an: ”M-am luat după Gică Hagi”

Alimentul la care Gică Popescu a renunțat de un an: ”M-am luat după Gică Hagi”

De: Denisa Iordache 06/01/2026 | 14:04
Alimentul la care Gică Popescu a renunțat de un an: ”M-am luat după Gică Hagi”
La ce aliment a renunțat Gică Popescu, după ce Gică Hagi a luat această decizie
Gică Popescu a mărturisit care este alimentul la care a renunțat în urmă cu un an. Fostul căpitan al Barcelonei a mărturisit că s-a luat după cumnatul lui, Gică Hagi, care nu mai consumă acest produs de 5 ani. Toate detaliile în articol.

Președintele Farul Constanța a oferit o declarație sinceră în care a mărturisit că și-a petrecut Sărbătorile alături de Gică Hagi și famila, așa că a recunoscut și că l-a urmat pe cumnatul lui și a renunțat la un aliment nelipsit de pe masa de Crăciun. Mulți sunt cei care ar vrea să nu mai consume acest produs, dar nu pot.

Alimentul la care Gică Popescu a renunțat

Gică Popescu a spus că nu mai consumă carne de un an, iar exemplu său pozitiv este chiar Gică Hagi, care nu a mai mâncat acest aliment în ultimii 5 ani.

„De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani! Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată. Starea mea fizică este net inferioară vârstei. Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni. Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim. Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, a spus Gică pentru un post TV.

Când a venit vorba de revenirea pe bancă a Regelui, care nu a mai antrenat de multă vreme, Gică Popescu a spus:

„Gică Hagi avea nevoie de o astfel de pauză, pentru că a muncit enorm în ultimii ani. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune. Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget. Dar nu banii fac rezultatele! Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an. La fel Craiova, Rapid sau CFR Cluj. Cu siguranță va reveni pe banca tehnică, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”.

Gigi Becali a părăsit petrecerea de Revelion, cu o oră înainte de Anul Nou. Care a fost motivul

Gică Popescu a dat verdictul clar despre FCSB! Mai are șanse echipa lui Gigi Becali la un loc în play-off-ul Superligii României?

