De: Andreea Stăncescu 03/01/2026 | 20:36
Gigi Becali a părăsit petrecerea de Revelion, cu o oră înainte de Anul Nou. Care a fost motivul
În noaptea dintre ani, Gigi Becali a ales să înceapă Anul Nou într-un mod inedit, mergând mai întâi la biserică pentru a participa la liturghia specială, iar apoi la petrecere alături de familie și prieteni. Latifundiarul din Pipera a preferat astfel să combine momentele de spiritualitate cu atmosfera festivă specifică Revelionului.

Gigi Becali a ales să petreacă noaptea dintre ani într-un mod diferit față de majoritatea oamenilor, renunțând la atmosfera de petrecere și preferând compania călugărilor de la biserica din stațiunea Poiana Brașov. Cazat într-un hotel administrat de fostul patron al Rapidului, George Copos, Becali a fost însoțit de familie, dar și de prieteni apropiați din fotbal și management sportiv, printre care Mihai Stoica, Teia Sponte, Gică Hagi și Gică Popescu.

Cu aproximativ o oră înainte de miezul nopții, a părăsit restaurantul unde se aflau invitații și s-a îndreptat spre biserica din Poiana Brașov, unde a rămas aproape trei ore, părăsind lăcașul de cult în jurul orei 02:30. După ce s-a întors la pensiune, Gigi Becali a optat pentru un meniu simplu, dar consistent: brânză și pastramă de oaie, icre, ceapă și roșii proaspete, alături de pâine aburindă.

Latifundiarul din Pipera este cunoscut pentru alegerile simple în ceea ce ține de preferințele alimentare, motiv pentru care nu a dorit un meniu variat, plin de preparate „de lux”.

Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Gigi Becali este cunoscut pentru implicarea sa în viața bisericească, atât prin participarea frecventă la slujbe, cât și prin contribuțiile financiare la construirea și renovarea numeroaselor lăcașuri de cult. Atât în România, cât și în străinătate, latifundiarul a sprijinit ridicarea de biserici și mănăstiri, devenind un nume asociat cu filantropia religioasă și sprijinul pentru comunitățile credincioșilor.

