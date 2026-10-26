Regele golurilor, răsplătit! Harry Kane a cucerit primul Balon de Aur din carieră

Harry Kane a cucerit Balonul de Aur 2026 și a pus capăt unei așteptări de 25 de ani pentru fotbalul englez. Atacantul lui Bayern Munchen a fost desemnat cel mai bun jucător al lumii după cel mai bun sezon al carierei sale, unul în care a adunat goluri pe bandă rulantă, trofee importante și performanțe remarcabile atât la club, cât și la echipa națională.

Gala aniversară a Balonului de Aur, organizată în premieră la Londra, l-a avut în prim-plan pe Harry Kane. Englezul i-a devansat în clasamentul final pe Kylian Mbappe și Lamine Yamal, cei doi rivali care au completat podiumul uneia dintre cele mai disputate ediții din ultimii ani.

Harry Kane, recompensat pentru sezonul vieții

London Palladium a găzduit cea de-a 70-a ediție a prestigiosului premiu acordat de France Football, eveniment care a început cu întârziere din cauza traficului aglomerat din capitala britanică. În ciuda numeroaselor vedete prezente, toate privirile au fost îndreptate către momentul anunțării câștigătorului marelui trofeu.

La finalul serii, Harry Kane a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur 2026, devenind primul fotbalist englez care obține această distincție după succesul lui Michael Owen din 2001. Pentru atacantul în vârstă de 33 de ani, premiul reprezintă încununarea unei cariere în care a fost constant printre cei mai prolifici marcatori ai lumii, dar care multă vreme a fost umbrită de lipsa trofeelor importante.

Performanțele din sezonul 2025-2026 au schimbat însă complet această percepție. Căpitanul Angliei a încheiat stagiunea cu 73 de goluri și opt pase decisive în 65 de meciuri disputate pentru Bayern Munchen și reprezentativa țării sale. Doar Lionel Messi, în sezonul 2011-2012, a avut cifre ofensive mai bune la nivel combinat club-națională în fotbalul modern.

Goluri, trofee și recorduri

La Bayern Munchen, Kane a reușit cel mai bun sezon din carieră. Atacantul a marcat de 61 de ori în 51 de partide oficiale și a contribuit decisiv la câștigarea Bundesligii, a Cupei Germaniei și a Supercupei Germaniei. Totodată, a încheiat campionatul cu 36 de goluri în 31 de apariții și și-a adjudecat din nou Gheata de Aur a Europei.

În Liga Campionilor, englezul a fost la fel de eficient, cu 14 reușite în 13 meciuri, în timp ce în Cupa Germaniei a înscris de zece ori în doar șase partide. Potrivit statisticilor, el a devenit primul jucător din cele cinci campionate de top ale Europei care depășește borna de 60 de goluri într-un sezon la nivel de club după performanța lui Cristiano Ronaldo din perioada petrecută la Real Madrid.

Parcursul internațional a contat, de asemenea, în cursa pentru Balonul de Aur. Kane a marcat șase goluri la Cupa Mondială din 2026 și a contribuit la clasarea Angliei pe locul al treilea, cea mai bună performanță a reprezentativei de după generațiile care au visat ani la rând la un nou succes major.

Un nume care intră în galeria legendelor

Victoria lui Kane îl plasează într-un club exclusivist al fotbaliștilor englezi care au cucerit Balonul de Aur. Înaintea sa, doar Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan și Michael Owen reușiseră această performanță.

Succesul are o simbolistică aparte și pentru că ceremonia din acest an a fost organizată pentru prima dată în afara Franței, chiar la Londra, orașul în care fotbalul englez a celebrat revenirea unuia dintre reprezentanții săi în elita absolută a sportului.

Pe lângă trofeul principal acordat lui Kane, gala a adus și alte premii importante. Alexia Putellas a fost desemnată cea mai bună fotbalistă a lumii, Lamine Yamal a primit distincția pentru cel mai bun tânăr jucător, Luis de la Fuente a fost ales antrenorul anului, iar Paris Saint-Germain a fost desemnat clubul anului, după încă un sezon în care a dominat fotbalul european.

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