Schimbări majore în Germania! Regulile de muncă pentru străini devin mai stricte

Persoanele care vor să lucreze în Germania ar putea întâmpina noi provocări în următoarea perioadă, în contextul unor măsuri analizate de autoritățile de la Berlin. Planurile vizează atât durata programului de muncă, cât și numărul cetățenilor străini care pot veni să lucreze în această țară. În plus, sunt pregătite modificări privind examenele de limba germană, care ar putea influența accesul imigranților la anumite drepturi.

Guvernul german analizează posibilitatea modificării legislației, astfel încât angajații să poată lucra până la 12 ore într-o singură zi. În prezent, durata obișnuită a programului este de opt ore, iar prelungirea până la zece ore este permisă în anumite condiții, dacă media timpului de lucru este compensată ulterior.

Prin noul sistem, programul ar urma să fie calculat săptămânal, ceea ce le-ar permite angajaților să lucreze mai mult în anumite zile și mai puțin în altele. Angajatorii consideră că această flexibilitate ar ajuta companiile să își organizeze mai bine activitatea. Sindicatele avertizează însă că turele prelungite ar putea afecta sănătatea și timpul petrecut alături de familie. De asemenea, un program mai lung nu garantează automat un salariu mai mare.

Mai puține locuri pentru muncitorii din Balcani

O altă măsură analizată vizează reducerea numărului de lucrători care pot ajunge anual în Germania prin programul special destinat cetățenilor din Balcanii de Vest. Începând din ianuarie 2027, cota ar putea scădea de la 50.000 la 25.000 de persoane.

Decizia ar putea îngreuna angajarea în domenii precum construcțiile, transporturile, logistica și turismul. Situația este cu atât mai complicată cu cât Germania are nevoie de aproximativ 148.000 de specialiști pentru proiectele de infrastructură, susținute prin investiții de 500 de miliarde de euro.

Începând cu 1 noiembrie, sunt prevăzute și reguli mai stricte pentru examenul DTZ, folosit pentru evaluarea cunoștințelor de limba germană. Candidații nu vor mai putea obține certificarea nivelului B1 fără să susțină proba scrisă.

Schimbările îi vizează pe cei care urmează să dea examenul, nu pe persoanele care dețin deja un certificat valabil. Noile măsuri ar putea influența atât integrarea imigranților, cât și perspectivele celor care își doresc să locuiască și să muncească în Germania.

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