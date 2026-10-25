Ce salariu are un lucrător comercial sau un şef de raion la Kaufland. Ce alte beneficii mai au angajații

Kaufland se numără printre puținii retaileri din sectorul alimentar care publică informații despre salariile oferite pentru anumite poziții disponibile. Cele mai recente anunțuri de angajare arată remunerațiile nete pentru mai multe posturi, de la lucrător comercial și lăcătuș mecanic până la șef de raion sau cadru tehnic PSI.

Compania recrutează în această perioadă personal pentru mai multe locații din țară și oferă contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Potrivit ofertelor de angajare, salariile diferă în funcție de poziție, experiență și norma de lucru, iar angajații beneficiază și de tichete de masă.

Salarii de peste 4.000 de lei pentru poziții de coordonare

Una dintre cele mai bine plătite poziții disponibile este cea de șef de raion în Năsăud. Pentru acest post cu normă întreagă, Kaufland oferă un salariu net de aproximativ 4.300 de lei pe lună, echivalentul unui venit brut de circa 7.400 de lei. Pachetul salarial este completat de tichete de masă.

Candidații vizați pentru această funcție trebuie să fie disponibili pentru lucru în ture, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare legală. De asemenea, angajatorul caută persoane care au experiență în retail, au coordonat echipe și sunt orientate către relația cu clienții.

Ce remunerații primesc lucrătorii comerciali și personalul tehnic

Pentru postul de lucrător comercial în București, retailerul oferă un salariu net de aproape 3.300 de lei lunar, corespunzător unui salariu brut de aproximativ 5.500 de lei. Angajații primesc și tichete de masă, conform ofertei de recrutare.

În centrul logistic din Ploiești este vacant un post de lăcătuș mecanic. Pentru această poziție cu normă întreagă, salariul net se apropie de 3.400 de lei pe lună, în timp ce venitul brut este de aproximativ 5.700 de lei. Oferta include și tichete de masă.

Kaufland recrutează și pentru funcția de cadru tehnic PSI, disponibilă cu program de lucru de patru ore pe zi. Salariul net oferit este de aproape 2.100 de lei lunar, echivalentul unui venit brut de aproximativ 3.400 de lei, la care se adaugă tichetele de masă.

Posturi part-time și beneficii pentru angajați

Printre locurile de muncă disponibile se află și poziția de inspector exploatare poștală în Medgidia. Postul presupune un program de trei ore pe zi și este remunerat cu un salariu net de aproximativ 1.100 de lei lunar. Salariul brut aferent este de circa 1.669 de lei, iar pachetul include și tichete de masă.

Indiferent de funcția ocupată, compania oferă contracte de muncă pe durată nedeterminată. Noii angajați beneficiază de 22 de zile lucrătoare de concediu de odihnă la semnarea contractului, numărul acestora urmând să crească în funcție de vechimea acumulată în cadrul companiei.

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