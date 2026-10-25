Ce salariu are un lucrător comercial sau un şef de raion la Kaufland. Ce alte beneficii mai au angajații

Ce salariu are un lucrător comercial sau un şef de raion la Kaufland. Ce alte beneficii mai au angajații
Salarii la Kaufland
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Kaufland se numără printre puținii retaileri din sectorul alimentar care publică informații despre salariile oferite pentru anumite poziții disponibile. Cele mai recente anunțuri de angajare arată remunerațiile nete pentru mai multe posturi, de la lucrător comercial și lăcătuș mecanic până la șef de raion sau cadru tehnic PSI.

Compania recrutează în această perioadă personal pentru mai multe locații din țară și oferă contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Potrivit ofertelor de angajare, salariile diferă în funcție de poziție, experiență și norma de lucru, iar angajații beneficiază și de tichete de masă.

Salarii de peste 4.000 de lei pentru poziții de coordonare

Una dintre cele mai bine plătite poziții disponibile este cea de șef de raion în Năsăud. Pentru acest post cu normă întreagă, Kaufland oferă un salariu net de aproximativ 4.300 de lei pe lună, echivalentul unui venit brut de circa 7.400 de lei. Pachetul salarial este completat de tichete de masă.

Candidații vizați pentru această funcție trebuie să fie disponibili pentru lucru în ture, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare legală. De asemenea, angajatorul caută persoane care au experiență în retail, au coordonat echipe și sunt orientate către relația cu clienții.

Ce remunerații primesc lucrătorii comerciali și personalul tehnic

Pentru postul de lucrător comercial în București, retailerul oferă un salariu net de aproape 3.300 de lei lunar, corespunzător unui salariu brut de aproximativ 5.500 de lei. Angajații primesc și tichete de masă, conform ofertei de recrutare.

În centrul logistic din Ploiești este vacant un post de lăcătuș mecanic. Pentru această poziție cu normă întreagă, salariul net se apropie de 3.400 de lei pe lună, în timp ce venitul brut este de aproximativ 5.700 de lei. Oferta include și tichete de masă.

Kaufland recrutează și pentru funcția de cadru tehnic PSI, disponibilă cu program de lucru de patru ore pe zi. Salariul net oferit este de aproape 2.100 de lei lunar, echivalentul unui venit brut de aproximativ 3.400 de lei, la care se adaugă tichetele de masă.

Posturi part-time și beneficii pentru angajați

Printre locurile de muncă disponibile se află și poziția de inspector exploatare poștală în Medgidia. Postul presupune un program de trei ore pe zi și este remunerat cu un salariu net de aproximativ 1.100 de lei lunar. Salariul brut aferent este de circa 1.669 de lei, iar pachetul include și tichete de masă.

Indiferent de funcția ocupată, compania oferă contracte de muncă pe durată nedeterminată. Noii angajați beneficiază de 22 de zile lucrătoare de concediu de odihnă la semnarea contractului, numărul acestora urmând să crească în funcție de vechimea acumulată în cadrul companiei.

CITEŞTE ŞI: Cât a plătit Rareș Cojoc pentru 2 kg de pește și 20 de creveți în Mauritius: „Nu ieftin”

3.300 lei amendă în 2026, pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Puțini știu că nu au voie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce a apărut la mormântul Valentinei, la o lună după ce s-a stins din viață. Ce scrie pe cruce
Ce a apărut la mormântul Valentinei, la o lună după ce s-a stins din viață. Ce scrie pe cruce
Baba Vanga, previziuni îngrijorătoare pentru finalul lui 2026. Evenimentul din noiembrie va influența întreaga omenire
Baba Vanga, previziuni îngrijorătoare pentru finalul lui 2026. Evenimentul din noiembrie va influența întreaga omenire
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza: Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România
Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza: Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România
Afacerist celebru, găsit fără suflare în propria casă, după ce trei bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii bulgari
Afacerist celebru, găsit fără suflare în propria casă, după ce trei bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii bulgari
„RĂSPUNSUL, în istoria americană!” Un lider rus sugerează că americanii ar trebui să-l ELIMINE pe Zelenski
Mediafax
„RĂSPUNSUL, în istoria americană!” Un lider rus sugerează că americanii ar trebui să-l ELIMINE pe Zelenski
Susținătorii lui Călin Georgescu scandează, în a 27-a noapte la Arestul Central: „Să vă fie frică, poporul se ridică!” și „Călin Georgescu, executat politic!”. Robert Turcescu, printre manifestanți
Gandul.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu scandează, în a 27-a noapte la Arestul Central: „Să vă fie frică, poporul se ridică!” și „Călin Georgescu, executat politic!”. Robert Turcescu, printre manifestanți
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport.ro
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe low-budget și low-mind”
Adevarul
Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe low-budget și low-mind”
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
Digi24
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Prosport.ro
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
Click.ro
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
Digi 24
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
Digi24
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max, mult mai scumpe în Europa. Ce pierzi dacă le cumperi din China
go4it.ro
Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max, mult mai scumpe în Europa. Ce pierzi dacă le cumperi din China
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Susținătorii lui Călin Georgescu scandează, în a 27-a noapte la Arestul Central: „Să vă fie frică, poporul se ridică!” și „Călin Georgescu, executat politic!”. Robert Turcescu, printre manifestanți
Gandul.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu scandează, în a 27-a noapte la Arestul Central: „Să vă fie frică, poporul se ridică!” și „Călin Georgescu, executat politic!”. Robert Turcescu, printre manifestanți
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.