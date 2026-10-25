Baba Vanga, previziuni îngrijorătoare pentru finalul lui 2026. Evenimentul din noiembrie va influența întreaga omenire

Baba Vanga ar fi anticipat o serie de evenimente alarmante pentru perioada următoare. Ultimele săptămâni din an s-ar putea dovedi pline de surprize neplăcute. Potrivit interpretărilor atribuite acesteia, luna noiembrie ar putea fi marcată de un moment decisiv, capabil să schimbe radical cursul lucrurilor.

Clarvăzătoarea ar fi lăsat în urmă mai multe previziuni pentru anul 2026. Printre acestea se numără dezastre naturale, cutremure și incendii devastatoare. Unele dintre presupusele sale profeții continuă să atragă atenția, în special cele care fac referire la schimbări majore, cu posibile consecințe la nivel global.

La ce să ne așteptăm în perioada următoare

Baba Vanga ar fi prezis că luna noiembrie va aduce un eveniment fără precedent în istoria omenirii: sosirea extratereștrilor pe Pământ. Aceasta ar fi avertizat și asupra înlocuirii oamenilor cu mașini, în timp ce până la începutul anului 2027, Rusia ar putea avea un nou președinte. Mai mult decât atât, lumea s-ar putea confrunta cu izbucnirea unui al Treilea Război Mondial.

Pentru anul 2027, clarvăzătoarea ar fi susținut că unii oameni ar putea să dezvolte „trăsături de tip suprauman”, fenomenul fiind legat de apariția unei boli misterioase sau de un posibil experiment genetic.

Baba Vanga ar fi făcut și alte previziuni pentru perioada următoare, însă detaliile despre presupusa boală misterioasă au rămas necunoscute. Nu ar fi precizat nici locul în care s-ar putea produce un asemenea fenomen, nici tehnologia care ar putea fi implicată, fapt care a dat naștere mai multor interpretări.

Criză economică de proporții

Nici economia mondială nu ar scăpa de probleme. Baba Vanga ar fi anticipat o criză financiară de amploare, urmată de o creștere semnificativă a prețului aurului, pe fondul unei adevărate „goane după aur”. Unele interpretări susțin că valoarea metalului prețios ar putea crește cu până la 40%.

Totuși, aceste previziuni trebuie privite cu prudență. Nu există dovezi științifice care să confirme autenticitatea lor, iar multe dintre afirmațiile Babei Vanga au fost reinterpretate de-a lungul timpului, fără să existe întotdeauna surse clare care să le ateste.

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O nouă profeție atribuită Babei Vanga vizează noiembrie 2026. Ce ne-ar aștepta peste câteva săptămâni