Imagini de la priveghiul lui Viorel Păunescu. Mitică Dragomir, printre primii care au venit să-și ia rămas-bun de la fostul președinte al Stelei

Momente de profundă tristețe pentru familia și apropiații lui Viorel Păunescu. Fostul președinte al Stelei București s-a stins din viață sâmbătă, 24 octombrie, la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și numeroase amintiri în lumea sportului românesc. Astăzi, 25 octombrie, cei care l-au cunoscut și apreciat își iau rămas-bun de la acesta. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate de la priveghi.

Durere și tristețe după dispariția lui Viorel Păunescu, unul dintre numele importante din istoria clubului Steaua București. La o zi de la vestea decesului, familia, prietenii și persoanele care l-au prețuit de-a lungul vieții se reunesc pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Trupul neînsuflețit al fostului conducător al grupării din Ghencea va fi depus astăzi, 25 octombrie, după ora 16:00, la Biserica Sfântul Elefterie Vechi din București, unde cei care doresc să-și ia rămas-bun pot veni să aprindă o lumânare și să-i cinstească memoria. Familia a stabilit și detaliile ceremoniei funerare. Înmormântarea lui Viorel Păunescu va avea loc marți, 27 octombrie. Slujba religioasă va începe la ora 13:00, la Biserica Sfântul Elefterie Vechi, urmând ca, de la ora 14:30, ceremonia să continue la Capela Cimitirului Bellu din Capitală.

Apropiații și-au luat rămas-bun de la Viorel Păunescu

Apropiații și cei care l-au apreciat au adus coroane de flori pe care le-au depus în biserica Sfântul Elefterie Vechi din Capitală. Mitică Dragomir a fost unul dintre primii care au venit la priveghiul lui Viorel Păunescu.

Îndoliat și cu privirea în pământ, a adus o coroană de flori albe și a intrat în biserica unde se afla trupul neînsuflețit al fostului președinte al Stelei. Și Bobby Păunescu împreună cu Răzvan Păunescu, au venit să-și ia rămas-bun de la regretatul lor unchi.

Mitică Dragomir: „Dacă nu era el, Steaua se desființa”

Mitică Dragomir a vorbit despre trecerea în neființă a lui Viorel Păunescu. Își amintește cu drag de cel care i-a fost prieten mai bine de 50 de ani și care a fost o emblemă a Stelei.

A fost un om bun, un om care a ajutat pe toată lumea, a avut și posibilități, că a avut bani, un băiat admirabil, un mare sportiv, multă lume nu știe că a jucat la Echipa Națională. Am multe amintiri cu el, pentru că mai bine de 50 de ani mi-a fost unul dintre cei mai buni prieteni, nedespărțiți. Toți ne curățăm asta e viața, unii trăiesc mai mult, alții mai puțin, bine că nu s-a chinuit, a trăit 91 de ani. Dumnezeu să-l odihnească! Ne rugăm să depășim și noi vîrsta pe care a avut-o el. Acum 2 săptămâni nu mi-a mai răspuns și am știut că se întâmplă ceva nasol. Culmea e că ultima dată când am vorbit cu el, era foarte lucid. Eram prieteni buni, am fost în străinătate, în deplasări, era un prieten admirabil. Era un tip jovial, vesel, a știut să-și trăiască viața. Dacă nu era el, Steaua se desființa, a declarat Mitică Dragomir pentru CANCAN.RO.

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