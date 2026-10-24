Iubita lui Speak e „fiartă” pe Insula Iubirii, dar ca telespectator. De ce nu ar merge Cristina Ștefania la emisiunea de la Antena 1

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Cristina Ștefania a tras lozul câștigător în această vară! Artista a avut parte de o perioadă plină de concerte și proiecte, iar planurile pentru următoarele luni sunt departe de a se încheia aici. Prezentă la Bucharest Fashion Week, Ștefania a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a făcut dezvăluiri, în exclusivitate, despre agenda profesională și, bineînțeles, despre subiectul care ține publicul cu sufletul la gură… Insula Iubirii.

Prezentă la evenimentul NISSA, organizat în cadrul Bucharest Fashion Week, Cristina Ștefania a fost într-o formă de zile mari și a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre perioada excelentă pe care a trăit-o în această vară alături de Speak. Cei doi au avut un program încărcat, cu numeroase concerte, iar munca depusă în spatele scenei s-a văzut din plin în rezultatele obținute. Artista a abordat și un alt subiect de interes pentru fanii emisiunii „Insula Iubirii”, sezonul 10. Având în vedere că Speak analizează și comentează fiecare episod în cadrul podcastului „Fiertzi pe Insulă”, Ștefania și-a spus deschis părerea despre reality show-ul din acest an.

Cristina Ștefania a avut o vară plină de proiecte

Cristina Ștefania: „ Am reușit să dăm viață ideilor pe care le-am avut anul ăsta”

Ștefania a bifat o vară de poveste cu multă muncă în spate și spectcole care au făcut senzație. Nici Speak nu a stat degeaba, iar cei doi sunt într-o perioadă în care ideile se transformă în proiecte. De altfel, artista a lăsat să se înțeleagă că urmează o surpriză importantă, la care Ștefan lucra chiar în seara evenimentului.

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CANCAN.RO: Bună, Ștefania! Ce faci, cum ești?

Cristina Ștefania: Bună seara! Foarte bine!

CANCAN.RO: De-abia așteptăm să și aflăm. Ce ai făcut vara aceasta? Cum ți-ai petrecut-o? Ce planuri ai avut? Ce proiecte ai mai avut?

Cristina Ștefania: Vara a fost una superbă. Vara asta chiar a fost una foarte bună, atât pentru mine, cât și pentru Ștefan. Am avut multe concerte. Unul dintre concerte este și pe YouTube, îl puteți vedea acolo. La fel și Ștefan a avut câteva concerte foarte tari, printre care unul este pe YouTube. L-ai văzut?

CANCAN.RO: Am auzit ce s-a întâmplat la Nibiru, că a fost un adevărat spectacol.

Cristina Ștefania: A fost superb, absolut superb. S-a muncit foarte mult, de ambele părți s-a muncit foarte mult și cred eu că am reușit să dăm viață ideilor pe care le-am avut anul ăsta.

CANCAN.RO: Cine te-a îmbrăcat în seara aceasta sau ți-ai făcut singurică ținuta?

Cristina Ștefania: Ținuta este Nissa, în completare cu câteva alte accesorii, însă Miruna Miu este stilista mea, cu care lucrez deja de ceva timp, și a avut grijă să arăt impecabil astăzi. Cred că ne-a ieșit, sper că ne-a ieșit.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pe viitor? Sau ce planuri aveți pe viitor?

Cristina Ștefania: Muzică, multă, multă muzică. Ștefan are câteva proiecte pregătite în online, pe YouTube, câteva podcasturi, câteva emisiuni care se pregătesc acum și cred că o să fie foarte interesante. Și eu, multă muzică în următoarea perioadă, dar în același timp construim ceva, câteva proiecte interesante pentru amândoi. Și sper că o să le dăm cât mai repede.

Cristina Ștefania urmărește „Insula Iubirii”

Cristina Ștefania este „fiartă” pe Insula Iubirii!

Și pentru că nu ne-am putut abține, am vrut să aflăm cum i se pare sezonul actual de la „Insula Iubirii”. Cristina Ștefania a recunoscut direct că este prinsă în febra reality show-ului și ne-a dezvăluit cum a ajuns Speak să fie atras de această emisiune. Întrebată dacă ar participa alături de partenerul ei la testul insulei, Ștefania a oferit un răspuns foarte clar.

CANCAN.RO: Vreau să te întreb, că n-am cum, eu sunt fiartă pe Insulă. Tu ești fiartă pe Insulă?

Cristina Ștefania: Sunt foarte fiartă pe Insulă. Toți suntem fierți pe Insulă, e în regulă. Păi eu am fost prima fiartă pe Insulă și l-am fiert și pe Ștefan pe Insulă. Și acum suntem toți fierți pe Insulă.

CANCAN.RO: Știi că așa se întâmplă. Deci bărbații cumva sunt mai entuziasmați de Insulă decât noi. Și vreau să te întreb ce părere ai de Insula de anul acesta, de concurenți, de ispite?

Cristina Ștefania: Nu neapărat diferită, dar mi se pare un pic diferită Insula de anul ăsta. Este puțin mai…

CANCAN.RO: Asumată?

Cristina Ștefania: Și un pic mai hardcore, atât din partea ispitelor, cât și din partea concurenților, care au venit ceva mai pregătiți. Ambele părți sunt ceva mai pregătite, cu bagajul de emoții ceva mai bine închis. Dar cred că, nu știu, în fața camerelor și după câteva zile devine o realitate clară, indiferent cum ai venit tu pregătit de acasă. Adică, da, e foarte interesant. E un reality show, ce să mai…

CANCAN.RO: O să te întreb acum, desi știu care va fi răspunsul. Ai merge cu Ștefan pe Insulă?

Cristina Ștefania: Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Dar Insula e tare de privit, ce să mai… Și „Fiertzi pe Insulă”, e și mai tare.

CANCAN.RO: Îți mulțumesc, gata, nu te mai rețin, te las. Petrecere frumoasă în seara asta!

Cristina Ștefania: Mulțumesc la fel! Sunteți pupați!

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