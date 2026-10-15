Fie vremea cât de rea, Cristina Ștefania frumoasă se vrea! Artista a înfruntat ploaia pentru tratamente la secret!

Cristina Ștefania este exemplul perfect pentru proverbul „obrazul subțire cu cheltuială se ține”. CANCAN.RO a remarcat-o pe străzile de unde ploaia alungase pietonii, în drum spre The Clinique, cetatea înfrumusețării din Capitală. Cristina Ștefania arată foarte bine atât în pozele din articol cât și în postările de pe Instagram, deci tratamentul dorit rămâne un mister și doar ea poate să ni-l dezvăluie!

Cristina Ștefania Codreanu, iubita lui Speak, sau Libelula, așa cum i-a rămas numele după ce a apărut în videoclipul piesei iubitului său, e o tânără cântăreață și actriță (ultima oară a apărut în filmul Cursa) în vârstă de 29 de ani. Schimbarea prefixului se apropie, așa că nu ar strica niște tratamente preventive, poate un laser, o rejuvenare, ceva care s-o păstreze fresh pentru cei 1.2 milioane de followeri pe Instagram. Yep, true story!

Cristina Ștefania a făcut super show la Nibiru în vara asta, și-a „îndulcit” fanii cu niște ținute care îi pun în valoare trupul sculptat. Din păcate în aceste imagini putem doar să bănuim ce se află pe sub pantalonii gri de fitness pe care îi poartă.

Deși se duce la clinica de beauty, Cristina Ștefania e atât de sigură pe ea încât își mai face câteva selfiuri pe drum. Ce-i drept, arată la fel de sexy cu un hanorac gen hoodie, care îi acoperă complet părul, sau cu ținute fashion la un cocktail party la Balenciaga, sau la un eveniment glam la Kerastase, dacă e să răsfoim puțin contul de Instagram. Din fericire nu prea erau trecători, că sigur și-ar fi întors privirile. Chiar și cu echipamentul acesta de mers la epilat (fetele știu ce zic), Cristina Ștefania arată trăznet. Dacă ne uităm și la gentuța vintage, vedem că nicidecum Cristina Ștefania nu a aruncat câteva țoale la întâmplare pe ea înainte să iasă din casă, ci și-a ales cu mare atenție combinația asta, perfectă pe vibe-ul cenușiu al zilei.

Din imagini nu pare că artista și-ar fi aplicat cine știe ce machiaj, este pe natural, dar unghiile făcute cu bun-gust și simplitate trădează o personalitate axată pe detalii micuțe, care nu sar în ochi, ci sunt observate de cunoscătorii fini.

Desigur, sperăm că vizita la The Clinique nu are legătură cu pățania dermatologică a Cristinei (detalii AICI) care a trecut recent printr-un episod cu probleme la pielea din jurul ochilor. În imagini totul arată perfect, deci să sperăm că a fost doar o banală alergie. La propriul șarm, desigur.

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