Problemele se țin lanț de Cristina Ștefania. Ce a pățit partenera lui Speak

Cristina Ștefania, cunoscută publicului din România pentru activitatea ei din mediul online și din industria muzicală, a ajuns recent în atenția fanilor după ce s-a confruntat cu o situație neobișnuită legată de funcționalitatea platformei Instagram. Problema a apărut în zona conținutului audio disponibil pentru utilizare în cadrul aplicației, artista observând că nu mai poate accesa biblioteca obișnuită de melodii utilizate frecvent pentru clipurile sale, fiind afișate în schimb doar opțiuni audio asociate reclamelor sau conținutului limitat.

În încercarea de a remedia situația, aceasta a apelat la mai multe soluții tehnice într-un interval scurt de timp. A efectuat ștergerea aplicației de mai multe ori, a reinstalat-o repetat și a modificat setările contului său între modurile disponibile pe platformă, respectiv creator și business, sperând că aceste ajustări vor readuce accesul la biblioteca completă de muzică. Cu toate acestea, modificările realizate nu au condus la rezultatul dorit, iar dificultatea a persistat, ceea ce a determinat o stare de frustrare vizibilă în rândul activităților sale online.

Problemele se țin lanț de Cristina Ștefania

Situația a devenit cu atât mai deranjantă cu cât muzica reprezintă un element central în conținutul pe care îl publică, aceasta fiind cunoscută pentru videoclipurile sale dinamice, frecvent axate pe dans și momente de divertisment distribuite pe platformele sociale. Lipsa accesului la piesele dorite a afectat, în mod direct, modul în care își poate construi materialele video obișnuite, ceea ce a transformat problema tehnică într-un obstacol creativ temporar.

„Deci, de 40 de minute mi-am șters Instagramul, aplicația. Mi-am mutat contul de pe creator pe business, după care am șters aplicația, după care am reinstalat aplicația, după care m-am trecut iar pe creator, după care am șters iar aplicația, după care iar am instalat-o. Deci, asta fac de 40 de minute ca să pot să am muzică (…) Îmi apare doar muzică de-asta de reclame, care e groaznică”, a transmis Cristina Ștefania.

În paralel cu această dificultate legată de aplicațiile sociale, Cristina Ștefania a trecut în ultima perioadă și printr-un episod neplăcut legat de starea sa de sănătate. La începutul anului 2026, aceasta a întâmpinat o iritație oculară care i-a provocat disconfort semnificativ. Simptomele descrise au inclus senzații de usturime, mâncărime și inflamație la nivelul ochilor, ceea ce a determinat-o să solicite tratament medical și să își ajusteze rutina zilnică pentru a favoriza procesul de vindecare.

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