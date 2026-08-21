”Libelula” lui Speak a făcut senzație la Nibiru, dar să o vezi pe mama ei. Cum arată cel mai mare susținător al Ștefaniei

Cristina Ștefania și mama sa, la Nibiru
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Cristina Ștefania atrage toate privirile atunci când urcă pe scenă, iar aparițiile sale sunt urmărite cu atenție de fani. De această dată, „Libelula” lui Speak a făcut senzație la Nibiru, unde a susținut un concert. Artista a avut parte însă de un susținător special în public: chiar mama sa, Lili Codreanu, care a trăit momentul la maximum și nu a stat nicio clipă pe margine.

În timpul concertului, mama Ștefaniei a fost surprinsă dansând și profitând din plin de atmosfera creată de fiica sa. Imaginile cu aceasta au atras atenția, mai ales că Lili Codreanu este cunoscută mai degrabă prin aparițiile discrete alături de familie decât prin prezența în lumina reflectoarelor.

Ștefania are o relație extrem de apropiată cu mama sa, iar acest lucru a fost observat de-a lungul timpului și în fotografiile pe care artista le-a publicat în mediul online. Familia ei a preferat să păstreze discreția, însă Lili Codreanu a fost prezentă constant în momentele importante din viața fiicei sale.

Cine este mama Ștefaniei

Lili Codreanu este femeia care a susținut-o pe Ștefania încă de la începutul parcursului său artistic. Cele două seamănă foarte mult, iar mama artistei a fost descrisă în repetate rânduri drept o femeie cochetă și discretă. În fotografiile de familie, asemănarea dintre mamă și fiică este unul dintre primele lucruri care ies în evidență.

Sprijinul oferit de Lili nu s-a limitat însă la cariera Ștefaniei. Mama artistei a fost alături de aceasta și în momentele importante ale vieții personale. În perioada participării la „Asia Express”, familia a urmărit cu emoție parcursul cuplului format din Ștefania și Speak. Mai mult decât atât, mama artistei a fost unul dintre cei mai mari susținători ai celor doi.

Ștefania a devenit cunoscută inițial ca dansatoare, iar ulterior și-a construit propriul drum în muzică și televiziune. Relația cu Speak a contribuit, de asemenea, la creșterea notorietății sale, cei doi devenind unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc.

Povestea lor a început în jurul unei colaborări profesionale, Ștefania apărând în videoclipul piesei „Libelula”, iar porecla avea să rămână asociată cu ea.

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