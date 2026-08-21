Noaptea trecută s-a lăsat cu scandal la un local cunoscut din nordul Capitalei. Costel Caran a fost ridicat de Poliție după un conflict izbucnit la restaurantul Argentine, în urma unei discuții tensionate cu o hostessă. De la ce a pornit totul? O banalitate, la prima vedere. Mărul discordiei a fost o masă rezervată, iar situația a degenerat după ce femeia i-a atras atenția că locul era destinat altor clienți. Cum s-a încheiat povestea, aflați din rândurile de mai jos. CANCAN.RO are detalii și imagini de senzație!

Seara care trebuia să fie una obișnuită în nordul Bucureștiului s-a transformat într-un episod cu iz de film. Vom parcurge firul evenimentelor, deoarece nimeni nu se aștepta ca lucrurile să ajungă atât de departe.

La restaurantul Argentine și-a făcut apariția Costel Caran, unul din liderii clanului Caran, care a dorit să stea la o anumită masă. Problema era că masa cu pricina era rezervată, lucru care i-a fost comunicat de hostessa localului. De aici, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Costel Caran, ridicat de Poliție după ce a făcut scandal la restaurant

Liderul Caranilor nu s-a lăsat așa ușor, în momentul în care s-a lovit de un refuz. Deranjat de faptul că femeia i-a spus că nu poate lua loc la o masă deja rezervată, Costel Caran a izbucnit! A început să îi adreseze injurii hostessei, iar femeia, pusă în fața unei situații care a depășit o simplă neînțelegere între un client și un angajat, l-a anunțat pe Alin Negulescu, patronul Argentine. Acesta din urmă nu a lăsat situația să escaladeze și a apelat Poliția. Oamenii legii au ajuns la fața locului, iar Costel Caran a fost condus, în liniște, către duba Jandarmeriei. Evident, mai mulți trecători s-au oprit, ca să vadă despre ce este vorba, având în vedere că în parcare erau mai multe mașini de poliție, iar organele abilitate l-au înconjurat pe Costel Caran la ieșirea din restaurant. Din fericire însă, liderul Caranilor a fost cooperant, iar totul s-a desfășurat în liniște.

În mod normal, o masă este rezervată nu ar trebui să fie începutul unei povești care se termină cu Poliția la ușa restaurantului. De această dată însă, exact aici s-ar fi rupt filmul. Rămâne de văzut ce măsuri vor lua autoritățile în urma incidentului.

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