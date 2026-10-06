Arhiva de aur CANCAN. Irinel Columbeanu, dezmăț la Izvorani cu două tinere! Filmarea care a făcut să explodeze lumea mondenă în 2010

Toamna lui 2010. Irinel Columbeanu era unul dintre cele mai urmărite personaje ale showbizului românesc, iar viața milionarului de la Izvorani ținea prima pagină a ziarelor. Pe 6 octombrie, o poveste cu iz de film avea să zguduie lumea mondenă: CANCAN intra în posesia unei filmări realizate în vila de pe malul lacului Snagov, în care Irinel apărea alături de două tinere.

O noapte în club, continuată la Izvorani

Au trecut 16 ani de atunci, însă povestea rămâne una dintre cele mai spectaculoase episoade din arhiva presei mondene. În acea perioadă, Irinel Columbeanu era omniprezent în tabloide. Relația cu Monica Columbeanu, petrecerile extravagante și stilul de viață opulent îl transformaseră într-unul dintre personajele care garantau audiența. Iar într-o dimineață de toamnă, bomba avea să vină tocmai din bârlogul milionarului de-atunci.

Potrivit relatării publicate atunci, totul ar fi început într-un club din București, în noaptea de vineri spre sâmbătă.Irinel ar fi fost abordat de două tinere din Brașov, una dintre ele fiind o cunoștință mai veche. Atmosfera s-a încins, cei trei au petrecut împreună, iar după orele petrecute în club distracția s-a mutat într-un decor mult mai spectaculos, respectiv celebra reședință de la Izvorani.

Nebunia din jacuzzi

CANCAN avea exclusivitatea. Iar România avea, din nou, despre ce să vorbească. Să ne amintim ce scria Cancan în acea ediție de poveste:

„Despre Irinel Columbeanu s-a tot vorbit. Că își înșală nevasta, că e mare amator de aventuri de-o noapte, că preferințele lui sexuale se îndreaptă către petreceri dezmățate, stropite cu șampanie, în care își exersează erotismul cu mai multe partenere.

Cancan a intrat în posesia unui filmuleț incendiar, realizat la reședința de la Izvorani, din Ilfov, a milionarului. Mai mult, chiar în jacuzzi-ul în care Iri o răsfăța, până nu de mult, pe tânără sa sotie.

Scenele fierbinți, demne de o pelicula recomandată adulților, au fost realizate sâmbăta, pe 25 septembrie, dis-de-dimineața, când, euforic și stârnit de farmecele a doua brașovence apetisante, Irinel le-a vrut pe amândouă.

Preludiul acestor scene fierbinți s-a derulat în noaptea de vineri, într-un club bucureștean. Una dintre ele, Flore, era o cunoştinţă veche de-ale lui Irinel. Blonda îl abordează, ea e însoțită de Anca, o prietenă la fel de sexy, atmosfera se încinge, beau cu toții, râd, dansează. Noaptea capătă accente erotice, iar milionarul vrea să continue distracția într-un loc liniștit.

Tinerele sunt discret dirijate către Izvorani, cu mașină lor, iar Iri achită nota și, zâmbind, pleacă singur din club. Pe malul lacului Snagov, în impunătoarea casa a familiei Columbeanu, distracția e reluata exact de unde fusese întreruptă. Cu șampanie. Fetele refuza patul conjugal în favoarea jacuzzi-ului. Stârnit și dezinhibat, Irinel se dezbracă și atacă.

Flore ajunge îmbrăcată în apa, hainele i se lipesc de corp, Irinel se dezlănțuie, o sărută, o pipăie, o smucește. Anca filmează cu telefonul mobil și e invitată insistent să li se alăture. Dialogurile sunt scurte, gâfâite, râsetele se amestecă deja cu șoaptele. Filmarea e întreruptă brusc.”.

Restul, e CANCAN!

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