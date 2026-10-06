Zodia care trebuie să aibă grijă de sănătate, potrivit lui Neti Sandu: ”Să nu ignore o durere sau un simptom”

Contextul astral actual este unul destul de agitat, potrivit lui Neti Sandu. Multe planete se află în retrograd, iar asta aduce răsturnări de situație, dar și probleme nerezolvate care ies acum la suprafață. Pentru un anumit semn zodiacal, astrele nu aduc vești bune, mai ales în sectorul sănătății. Ies la suprafață probleme cronice, iar amânarea vizitei la medic nu mai este o opțiune.

Una dintre zodiile care este afectată de contextul astral actual este Taurul. Pentru acești nativi, Venus și Mercur se află pe rând în Scorpion, în mișcare retrogradă. De asemenea, Saturn și Neptun se află în zona asociată cu problemele de sănătate, așa că pentru acești nativi pot apărea complicații.

Zodia care se confruntă cu probleme mari de sănătate

Pentru Tauri, luna octombrie o să fie una intensă. Mai întâi, Venus în retrograd poate aduce probleme de natură sentimentală. Ulterior, Mercur va intra și el în mișcare retrogradă, aducând probleme în ceea ce privește latura profesională. Poate să fie vorba de desfacerea unor contracte.

Însă, marea provocare pentru Tauri vine în sectorul sănătății. Niște probleme cronice ar putea să revină la suprafață, iar acești nativi nu trebuie să mai amâne vizita la medic. Deși până acum s-au obișnuit să aștepte ca totul să treacă de la sine, de această dată Taurii trebuie să ia atitudine pentru a evita complicații serioase, avertizează Neti Sandu.

„Există și anumite probleme de sănătate, întrucât Saturn și Neptun se află în zona asociată problemelor cronice. Taurul trebuie să fie mai receptiv la semnalele organismului și să nu ignore o durere sau un simptom doar pentru că pare să treacă repede. Este important să verifice ceea ce îl deranjează”, spune Neti Sandu.

De asemenea, pentru Tauri luna octombrie s-ar putea să vină și cu schimbări în ceea ce privește locuința, fie că este vorba despre o mutare sau o renovare. Mai mult, unii nativi s-ar putea chiar trezi cu o moștenire neașteptată.

„Jupiter se află în casa locuinței și poate aduce schimbări legate de casă. Nativul poate lua în calcul o schimbare a locuinței sau o reorganizare a spațiului în care trăiește. Poate fi vorba chiar și despre schimbări mai simple, precum înlocuirea mobilei, montarea unei centrale sau amenajarea locuinței. Pentru unii nativi poate exista inclusiv posibilitatea de a primi o casă prin moștenire. Va fi mult de muncă, însă lucrurile se pot așeza bine”, mai spune Neti Sandu.

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