Neti Sandu nominalizează zodia lovită din toate părțile de probleme, în luna octombrie 2026: „Este o perioadă de răscolire”

Următoarea perioadă se anunță destul de grea pentru unele dintre semnele zodiacale. Potrivit lui Neti Sandu, multe planete se află în retrograd, iar asta aduce un context agitat, în care problemele nerezolvate ies la suprafață. În acest peisaj astral încărcat, un nativ pare să fie pus la încercare din mai multe direcții.

Venus a intrat în retrogradare pe 3 octombrie și va rămâne așa până pe 14 noiembrie, iar ulterior influența lui Mercur retrograd poate prelungi perioada agitată. Relațiile personale, munca, sănătatea, familia și planurile de viitor pot ajunge pe rând în prim-plan, obligându-i pe cei vizați să privească mai atent lucrurile care nu funcționează.

Zodia care are de traversat o perioadă extrem de dificilă

Nativii din Scorpion sunt cei care trebuie să fie deosebit de atenți în această perioadă. Aceștia sunt loviți de probleme din toate direcțiile. Este nevoie de multă răbdare și implicare pentru ca aceștia să iasă „nevătămați” din perioada care urmează.

Pentru Scorpioni începe o etapă în care lucrurile ascunse sau neglijate tind să iasă la suprafață. Mercur, ajuns în Scorpion încă de la finalul lunii septembrie, poate aduce agitație în zona planurilor, a studiilor, a deplasărilor și a proiectelor care trebuie duse la bun sfârșit. Totodată, nativii trebuie să își îndrepte atenția și către zona de familie, unde o să fie nevoie de ei.

Este o perioadă de răscolire pentru Scorpioni. Tot acum pot apărea și probleme legate de sănătate. Acești nativi nu trebuie să ignore semnalele pe care organismul le transmite, iar o vizită la medic este cât se poate de necesară.

„Este o perioadă de răscolire pentru Scorpion. La începutul intervalului, Venus va intra în mișcare retrogradă, până pe 14 noiembrie. Pe 30 septembrie, Mercur intră în Scorpion. Nativul pornește cu planuri mari și cu avântul necesar pentru a rezolva lucruri legate de școală, lucrări sau deplasări. Mercur poate reprezenta și copilul, astfel că Scorpionul ar putea avea nevoie să acorde mai multă grijă, atenție și timp copiilor. Există și probleme care țin de sănătatea fizică, iar nativul nu mai poate neglija acest aspect. Odată identificate, problemele de sănătate se pot și rezolva. Până pe 13–14 noiembrie, lucrurile se pot pune în ordine. După această perioadă, Soarele va intra în Scorpion și îi va oferi energia necesară pentru a funcționa la capacitate bună. Faptul că mai multe planete sunt retrograde arată că pot exista și alte situații de rezolvat în ceea ce privește serviciul. Partea bună este că Scorpionul are la dispoziție pârghii pe care le poate folosi, deoarece Jupiter, marele benefic, se află în casa succesului. (…) Se deschide o perioadă de negociere care se poate încheia cu o concluzie favorabilă pentru Scorpion”, spune Neti Sandu.

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