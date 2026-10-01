Neti Sandu, previziune îngrijorătoare pentru 2027: ”E un an galopant, o să fie mai greu”

Neti Sandu, previziune îngrijorătoare pentru 2027: ”E un an galopant, o să fie mai greu”
Neti Sandu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Anul 2027 se apropie cu pași repezi, așadar curiozitățile astrale au început deja. Celebra Neti Sandu a făcut primele previziuni pentru anul următor, iar potrivit acesteia, nu va fi unul prietenos. 

Neti Sandu se arată îngrijorată de anul ce urmează. Specialista în astrologie a explicat că 2027 va fi un an solicitant din toate punctele de vedere, având în vedere fenomenele care vor avea loc.

Mai mult decât atât, vedeta de la PRO TV susține că zodiile trebuie să fie pregătite pentru tot și o pot face în ultimele luni ale acestui an și asta pentru că 2026 este perfect pentru adaptarea la noile contexte astrologice.

Cum va fi anul 2027 din punct de vedere astrologic?

Neti Sandu

Neti Sandu

Specialista în astrologie, Neti Sandu, a vorbit recent despre primele previziuni legate de anul 2027. Aceasta este de părere că nu va fi un an ușor, însă adaptarea este esențială.

De asemenea, susține că este un an galopant, iar toate evenimentele care vor avea loc se vor întâmpla într-un ritm alert. Așadar, anul următor nu mai este despre decizii calculate, ci despre spontaneitate.

„Eu cred că anul viitor deja ne e clar, o să ne fie clar, că lucrurile merg într-un ritm în care ne integrăm sau nu. Deci o să fie mai greu, cred. Dar anul ăsta mi se pare decisiv, că trebuie să ne acomodăm rapid cu schimbarea, cu mutarea planetelor în alte zodii și după aceea trebuie să ținem hățurile. Ne-am urcat pe cal, trebuie să ne ținem de hățuri, să nu ne azvârle. Anul ăsta e anul Calului, e și anul cu Omul. Anul trecut a fost an de încheiere și trebuia să lichidezi toate restanțele, că începe anul ăsta.

Dar văd că și anul ăsta te mai lasă să mai arunci din bagajele, dar între timp trebuie să vezi numai în viitor, așa, nu să mai stai să te alimentezi, să faci depresii. Eu așa văd, da. Și anul viitor, Jupiter intră în iulie și iese în iulie viitor. E un an galopant și îl simt. Totul se petrece foarte repede. Nu mai e ca anul trecut, când stai să te gândești, să calculezi”, a declarat Neti Sandu pentru Wowbiz.

Totodată, previziunile acesteia arată că în anul 2027 este important ca nativii să fie prezenți. În plus, a precizat că vom avea parte de un fenomen astrologic pe care noi, contemporanii, nu l-am prins niciodată. Este vorba despre Neptun în Berbec, ceea ce aduce schimbări importante în rândul tuturor zodiilor.

„Nu mai merge. Nu! Trebuie bifat rapid totul și să fii foarte prezent ca să poți să faci față la toată suita asta de evenimente.

De ce? Pentru că anul trecut a fost un final de sejur al planetelor în câte o zodie și acum ele toate s-au mutat în altă zodie. Unele după doi ani, altele după trei, altele după 84 de ani și altele după sute de ani. Deci noi, contemporanii, nu am apucat tranzitul ăla, adică Neptunul în Berbec. Noi nu am apucat. A fost acum 164 de ani. Și când a fost atunci, ce să aflu acum, cum să mă port? Și Uranus a plecat din Taur și s-a mutat în Gemeni. Și atunci, schimbări total neașteptate cum a adus la Taur… dar Gemenii sunt cu totul altceva, semn de aer. Și atunci Taurul și așa era înțepenit și nu făcea ușor schimbare, dar Gemenii și mai tare sunt expuși la niște schimbări foarte mari. Și noi, fiecare dintre noi, în funcție de semnul zodiacal”, a conchis Neti.

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