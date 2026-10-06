Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut despăgubiri

O banală sesiune de cumpărături s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din București, după ce aceasta a alunecat în interiorul unui magazin Dedeman din Sectorul 4 și s-a ales cu brațul rupt, o rană la cap și luni întregi de recuperare. Povestea avea să ajungă, însă, mult mai departe decât camera de gardă: femeia a dat compania în judecată și a cerut despăgubiri de sute de mii de lei. Iar când avocații Dedeman au început să verifice bonurile depuse la dosar, au apărut și surprizele: printre cheltuielile prezentate figurau, potrivit apărării companiei, ciorbă de burtă, papanași, paste carbonara, pizza și produse McDonald’s!

Totul s-a întâmplat pe 13 august 2022. Femeia se afla la cumpărături în magazinul Dedeman din Sectorul 4, iar în dreptul raionului cu uși PVC ar fi alunecat pe o porțiune umedă a podelei. Potrivit susținerilor sale, zona nu era semnalizată în niciun fel.

Căderea a fost violentă. Femeia a suferit o fractură la brațul drept și o plagă la nivelul capului și a fost transportată cu ambulanța la spital. A rămas internată între 13 și 18 august 2022, iar pe 16 august a fost operată la braț. Certificatul medico-legal indica inițial aproximativ 55 de zile de îngrijiri medicale, însă expertiza realizată ulterior în dosar a stabilit că perioada necesară recuperării ajungea la 75-80 de zile.

Pentru femeie, incidentul nu s-ar fi oprit însă la fractură. În proces, aceasta a susținut că viața i s-a schimbat radical după accidentul din Dedeman. Spunea că, înainte de cădere, era o persoană activă, se ocupa de gospodărie și avea grijă inclusiv de nepotul său de șase ani.

După accident, susținea că nu și-a mai putut folosi normal brațul, că a devenit dependentă de ajutorul familiei și că a ajuns să se teamă să iasă singură din casă.

A cerut 350.000 de lei daune morale

În 2023, femeia a dat compania Dedeman în judecată și a cerut inițial 12.282 de lei daune materiale și nu mai puțin de 350.000 de lei daune morale.

Pe parcursul procesului, pretențiile materiale au fost majorate, reclamanta susținând că a continuat să plătească pentru investigații, medicamente, recuperare și transport la diverse clinici și cabinete medicale.

Dedeman nu a negat faptul că incidentul s-a produs și că femeia a căzut în magazin. Compania a venit însă cu propria versiune asupra împrejurărilor. În apărarea depusă la dosar, reprezentanții companiei au susținut că în zona respectivă nu fuseseră efectuate operațiuni de spălare a podelei și că ar fi apărut, „în mod inexplicabil”, o mică pată de apă.

Adevărata bătălie s-a mutat însă asupra banilor.

Ciorbă de burtă, papanași și McDonald’s, pe bonurile puse la dosarul de despăgubiri

Dedeman a luat la verificat documentele prin care femeia încerca să demonstreze cheltuielile făcute după accident și a contestat o parte dintre ele.

Potrivit întâmpinării depuse de companie, printre bonurile prezentate apăreau produse despre care apărarea susținea că nu aveau nicio legătură cu fractura suferită în magazin.

Lista prezentată instanței este cel puțin neobișnuită pentru un litigiu privind despăgubiri după un accident.

Avocații companiei au indicat, între altele, bonuri pentru cremă de mâini, săpun, medicamente pentru răceală, produse destinate copiilor, suplimente alimentare, dar și un bon pe care ar fi apărut mâncare comandată.

„Mai jos, a redat cu titlu exemplificativ câteva dintre chitanţele care nu au nicio legătură cu repararea vătămării corporale suferite de către Reclamantă: […] BF nr.000005 din 06.10.2022 conţine ciorbă de burtă, papanaşi, paste carbonara, pizza special; chitanţă POS Libra #### fără obiectul plăţii; BF conţine produse McDonalds […]”

Compania a contestat și o parte dintre cheltuielile cu motorina, susținând că nu era suficient de clar ce distanțe fuseseră efectiv parcurse pentru tratamentele medicale și dacă toate alimentările puteau fi puse pe seama accidentului.

Dedeman nu a refuzat însă din start orice despăgubire. Din dosar rezultă că, înainte ca procesul să ajungă la final, compania îi propusese femeii, în cadrul unei proceduri de mediere, 12.000 de euro daune morale și discutarea separată a daunelor materiale. Oferta a fost refuzată.

Tribunalul: Dedeman trebuia să asigure siguranța clienților

În noiembrie 2024, Tribunalul București a dat prima sentință.

Judecătorii au reținut că femeia a alunecat pe podeaua umedă din magazin și că societatea nu s-a asigurat că suprafața de deplasare se afla într-o stare corespunzătoare, astfel încât integritatea fizică a clienților să fie protejată. Instanța a avut în vedere inclusiv înregistrările video, actele medicale, raportul de expertiză medico-legală și declarațiile martorilor.

Tribunalul nu i-a acordat însă femeii cei 350.000 de lei solicitați.

Compania a fost obligată să plătească 20.000 de lei daune materiale și 100.000 de lei daune morale. La acestea s-au adăugat cheltuieli de judecată: 8.800 de lei onorariu de avocat, 1.500 de lei pentru mediere și alte 154,5 lei cheltuieli legate de proces.

Numai că reclamanta a considerat că suma de 100.000 de lei pentru suferința sa era prea mică și a atacat hotărârea.

Femeia a vrut mai mulți bani. Dedeman nu a făcut apel

Un detaliu important este că Dedeman nu a atacat sentința Tribunalului.

Apelul a fost formulat exclusiv de femeie, care a cerut majorarea daunelor morale. Cu alte cuvinte, compania nu a încercat în această etapă să reducă cei 20.000 de lei acordați drept daune materiale și nici suma de 100.000 de lei stabilită pentru prejudiciul moral.

Curtea de Apel București a constatat chiar că partea referitoare la cei 20.000 de lei daune materiale intrase deja sub puterea lucrului judecat, tocmai pentru că nu fusese contestată.

Femeia a susținut în apel că problemele provocate de cădere continuau chiar și la trei ani de la incident. A arătat că trecuse prin două intervenții chirurgicale, că avusese complicații după introducerea materialului metalic în braț și că nu își recuperase complet mobilitatea.

În documentele medicale depuse ulterior apăreau încă dureri, deficit de forță la anumite degete și limitarea mișcărilor cotului și umărului.

În plus, un raport psihologic din octombrie 2025 arăta că femeia continua să sufere de probleme emoționale importante. În document erau consemnate depresie severă, anxietate socială, insomnii, atacuri de panică, plâns facil și retragere socială. Psihologul îi recomandase continuarea terapiei pentru cel puțin doi ani, cu o frecvență de două-trei ședințe pe săptămână.

Curtea de Apel i-a tăiat însă elanul

Pe 8 decembrie 2025, Curtea de Apel București a pronunțat noua decizie.

Judecătorii au respins apelul femeii ca nefondat.

Instanța a considerat că cei 100.000 de lei acordați cu titlu de daune morale nu reprezintă o sumă derizorie sau simbolică și că despăgubirea se situează într-o marjă practicată de instanțe în cauze privind vătămări corporale.

Curtea a analizat atât gravitatea accidentului, cât și situația medicală ulterioară. A reținut că femeia avusese nevoie de 75-80 de zile de îngrijiri medicale, că suferise intervenții chirurgicale și că problemele îi afectaseră viața familială și socială.

Pe de altă parte, instanța a avut în vedere și concluziile expertizei medico-legale, potrivit cărora leziunile nu îi puseseră viața în pericol, nu îi provocaseră o infirmitate și nici un prejudiciu estetic grav și permanent. De asemenea, fracturile erau considerate consolidate, iar ultimul plan terapeutic recomanda recuperare și kinetoterapie, nu noi intervenții chirurgicale.

Astfel, după mai bine de trei ani de la căderea care a trimis-o direct pe masa de operație, femeia a rămas cu despăgubirile stabilite de Tribunal: 100.000 de lei daune morale și 20.000 de lei daune materiale, plus cheltuielile de judecată acordate în primă instanță.

CANCAN.RO a solicitat un punct de vedere reprezentanților Dedeman cu privire la acest caz și la concluziile instanțelor. Până la ora publicării articolului, compania nu a transmis un răspuns. În cazul în care acesta va fi comunicat ulterior, îl vom prezenta integral.

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