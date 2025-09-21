Acasă » Exclusiv » Moştenitoarea Dedeman și soțul ”care a tras lozul cel mare”, sărbătoriți ca-n povești pe malul lacului Garda! Momentele tensionate dintre miri au precedat hiper-nunta anului. High-party privat cu 60 de invitaţi, ca repetiție pentru evenimentul major

De: Andrei Iovan 21/09/2025 | 22:22
Discreția a fost mereu cartea de vizită a familiei Pavăl, dar, de data aceasta, toată atenția se mută, inevitabil, pe moștenitoarea imperiului Dedeman, Karina Pavăl, și norocosul ei ales, avocatul Dragoș Iamandoiu. După ani de relație solidă, cei doi au decis să spună „Da!” într-un cadru de vis. Mai exact, la Grand Hotel Gardone, bijuteria de pe malul Lacului Garda, achiziționată în 2023 de frații Adrian și Dragoș Pavăl, aflați în Top 3 cei mai bogați români. CANCAN.RO are imagini de senzație, în exclusivitate națională, dar și detalii despre high-party-ul de pre-wedding. Un soi de repetiție pentru nuntă. De la activitățile mirilor înainte de marele eveniment (acolo unde tensiunea plutea în aer, așa cum veți constata imediat), până la ținute, meniul deosebit și artiștii care au încântat invitații, vă oferim toate amănuntele în rândurile de mai jos.

“Nunta anului”, am putea cu lejeritate să numim astfel evenimentul în cadrul căruia Karina Pavăl și iubitul ei își unesc destinele pentru totdeauna. Cel puțin așa vor jura ei și așa le dorim și noi! Pregătirile pentru marele eveniment au fost în toi, iar tensiunea plutea în aer. E firesc, la urma urmei, ca mirii să fie încordați înainte de nuntă. Se întâmplă și la ”case mai mici”, darămite la ”case așa de mari”, unde totul trebuie să fie perfect. Fiindcă și bugetul este unul amețitor.

Astfel, înainte de prima petrecere, cei doi s-au arătat copleșiți de anvergura evenimentului și au părut că sunt pe drumuri diferite…adică distanți unul față de celălalt, ca și cum problemele îi țineau la depărtare: ea mergea cu privirea în pământ, el o urma paralel, fără să o țină de mână. Imaginile sunt grăitoare. Dar să nu ne împiedicăm de amănunte și să le acordăm circumstanțe atenuante.

Ce au făcut “prințesa Dedeman” și Dragoș Iamandoiu înainte de nuntă

Ne întoarcem la Karina & Dragoș. Aceștia formează un cuplu de ani buni. Primele imagini cu ei, postate pe rețelele de socializare sunt din anul 2015, la Londra, unde amândoi studiau, el a terminat Dreptul, ea mai întâi la Queen Mary University of London, apoi și-a desăvârșit pregătirea academică la Cambridge.

“Prințesa Dedeman” s-a implicat în businessul familiei, are un rol important la Pavăl Holding și a fost membru al Consiliului de Administraţie al companiei Conpet (firmă de stat). Cât despre viitorul ei soț, este partener la KPMG Legal – Toncescu și Asociații, specializat în domeniul corporate & M&A (fuziuni și achiziții) după ce a început ca și avocat. Cu solide cariere fiecare în parte, era și vremea să-și unească destinele. Așa că s-au decis să facă o nuntă ca-n basme. Dar, până acolo, au vrut să se asigure că totul e pus la punct milimetric și au organizat o petrecere în ajunul nunții fabuloase.

Vineri, 19 septembrie, viitorii miri Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu au fost surprinși părăsind impunătorul Grand Hotel Gardone, proprietatea familiei Pavăl, vizibil emoționați. Deși ieșirea ar fi putut fi o plimbare romantică pe malul lacului, altele erau prioritățile, iar stresul și-a spus cuvântul, dacă e să analizăm mimica celor doi, care păreau destul de încordați. Ea purta o cămașă neagră, simplă, pantaloni office albi și o curea Valentino, iar Dragoș un tricou polo bej, pantaloni albi și espadrile negre. În jurul orei 14:00, Karina și Dragoș au ieșit din hotel însoțiți de trei prieteni apropiați, printre care și Andrei Motoc.

Grupul a traversat liniștit Riviera Gardone, prima oprire a fost la un salon de înfrumusețare aflat în apropiere, acolo unde viitoarea mireasă a făcut ultimele pregătiri. Apoi au continuat plimbarea către fermecătoarea Grădină Botanică Heller, un loc cu adevărat aparte, unde natura se transformă în artă vie. Printre plante exotice, alei umbrite și colțuri cu decoruri de poveste, viitorii miri au petrecut aproape o oră, după care s-au întors la hotel.

Petrecere italiană discretă, pe malul lacului Garda

Sâmbătă seara s-a scris o nouă pagină în povestea Karinei Pavăl și a lui Dragoș Iamandoiu. O petrecere de pre-wedding ca în povești! Au fost prezente aproximativ 60 de persoane, în mare parte membri ai familiei și câțiva prieteni apropiați, într-un cadru atent protejat de ochii curioșilor. Așa cum era de așteptat, invitații au fost cazați la Grand Hotel Gardone. Accesul pe promenada din fața hotelului a fost restricționat prin pază privată, iar afișul cu „Petrecere privată” a fost mesajul clar că seara aparține exclusiv mirilor și celor dragi lor. În plus, umbreluțe strategice au fost montate pentru a oferi mai multă intimitate și pentru a delimita spațiul rezervat evenimentului.

Deschiderea a fost memorabilă: Italian Roaming Band a oferit un recital live, cântând piese clasice care au emoționat publicul. De asemenea, și trupa Holograf a fost invitată să-i bucure pe invitați. Deși au ajuns pe la prânz, membrii trupei au ales să-și petreacă seara pe promenadă, fără a participa efectiv la petrecere.

Meniul a surprins printr-un concept original: pizza artizanală mobilă, servită direct de la Tohnny & Takeue, Pizzeria d’Eccellenza – Pizzaportafoglio. Decorul rustic, realizat din crengi de copaci, a accentuat nota naturală și elegantă a petrecerii, amintind de spiritul italian al regiunii.

Cât despre ținutele purtate de viitorii miri, au strălucit, la asorte. Karina a purtat o rochie nude strălucitoare, iar viitorul ei soț un costum într-o nuanță similară și cămașă albă.

Grand Hotel Gardone, o locație cu o însemnătate aparte pentru Karina Pavăl

Alegerea locației nu este deloc întâmplătoare. Grand Hotel Gardone, una dintre clădirile-simbol de pe malul Lacului Garda, a intrat în portofoliul fraților Adrian și Dragoș Pavăl în 2023. Hotelul trece printr-un amplu proces de renovare și modernizare, dar noua etapă promite să readucă la viață gloria unui simbol istoric, păstrând însă intact farmecul Belle Époque care a consacrat locația. Rădăcinile hotelului datează din 1875, când un ofițer austriac, Luigi Wimmer, a sosit în Gardone Riviera pentru un tratament climatic. Fermecat de peisajul idilic și de climatul blând al zonei, Wimmer a decis să construiască un mic hotel la malul lacului. Această inițiativă a fost scânteia care a transformat un sat rural într-una dintre cele mai cunoscute stațiuni climatice de iarnă din Europa Centrală.

Povestea a continuat cu ridicarea, în 1884, a primului mare hotel de pe Lacul Garda: Grand Hotel Gardone. De atunci, clădirea a devenit un reper arhitectural și turistic, un loc unde natura, cultura și rafinamentul s-au întâlnit în mod armonios. După finalizarea lucrărilor, Grand Hotel Gardone urmează să funcționeze sub brandul LXR Hotels & Resorts, parte a portofoliului de lux Hilton.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

