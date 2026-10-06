Sfârșit tragic pentru un tânăr de doar 21 de ani! Giovanni a murit după ce a fost mușcat de țânțar

Sfârșit tragic pentru un tânăr de doar 21 de ani! Giovanni a murit după ce a fost mușcat de țânțar
Giovanni Colle a murit după o mușcătură de țânțar Foto: ilgazzettino.it
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Sfârșit tragic pentru un tânăr de numai 21 de ani. Giovanni Colle a murit în urma complicațiilor apărute după ce a fost mușcat de un țânțar. Gio, după cum îi spuneau prietenii, era foarte activ, fiind implicat în numeroase activități sportive. Avea planuri multe de viitor, însă destinul său a fost frânt în mod tragic.

Giovanni Colle, un tânăr italian în vârstă de 21 de ani, s-a stins din viață vineri, 2 octombrie. Acesta a murit în urma complicațiilor apărute după ce a fost mușcat de un țânțar. Se pare că băiatul suferea de imunosupresie, iar mușcătura de țânțar i-a agravat semnificativ starea de sănătate și i-a adus în cele din urmă decesul.

Imunosupresia reprezintă scăderea sau diminuarea temporară ori permanentă a capacității sistemului imunitar de a lupta împotriva infecțiilor și a bolilor. Organismul celor care suferă de această boală este supus unui risc crescut de infecții severe, iar orice complicație poate fi fatală. Boala poate apărea în urma unor boli cronice sau în urma unor tratamente medicale.

Giovanni Colle a murit după o mușcătură de țânțar /Foto: Facebook

„Un băiat cu inimă de aur”

Giovanni Colle avea 21 de ani și era pasionat de sport. Iarna era văzut pe pistele de ski, iar vara iubea drumețiile și karturile. Încă de la 14 ani, tânărul a devenit membru în cadrul Clubului de Ski Cornuda. Apropiații îl descriu drept un băiat „cu o inimă de aur”, care mereu sărea în ajutorul celor care aveau nevoie.

„La revedere, Giovanni, băiat cu o inimă de aur, vesel și generos. Acolo sus, printre vârfurile înzăpezite și aerul pur, găsește-ți libertatea supremă. Astăzi ne-a părăsit pentru a se îmbarca în ultima sa călătorie spre Champs-Élysées, unde norii creează peisaje infinite și pante nesfârșite. Schiază repede, Giovanni, printre vârfurile cerului”, a transmis în mediul online clubul Ski Cornuda.

Moartea lui Giovanni Colle a venit ca un șoc pentru apropiați și a dus multă durere. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Directorul clubului de ski Cornuda, Fabio Buzziol, l-a descris pe Gio drept o persoană minunată și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„Am vorbit cu familia lui, care mi-a povestit că înțepătura unui țânțar a fost factorul declanșator al agravării stării sale de sănătate. Giovanni a fost un băiat minunat, mai ales pentru faptul că era umil. Era întotdeauna calm, politicos, serviabil și foarte de încredere.

Chiar și în timpul antrenamentelor, era serios, dedicat. Nu făcea niciodată lucruri doar de dragul de a le face. Puteai avea încredere în el. Când mergeam în excursii, era unul dintre acei tipi pe care știai că te poți baza. Era cu adevărat o persoană specială, iar pierderea lui atât de devreme doare și mai tare”, a declarat Fabio Buzziol, potrivit ilgazzettino.it.

 

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