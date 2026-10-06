Ultimele clipe de viață ale asistentului Octav. Ce i-a spus colegei sale înainte de producerea tragediei

Ultimele clipe de viață ale asistentului Octav. Ce i-a spus colegei sale înainte de producerea tragediei
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Autoritățile au demarat o anchetă în urma decesului neașteptat al unui asistent medical în vârstă de 35 de ani, survenit în timpul desfășurării activității profesionale la camera de gardă a Spitalului Orășenesc Bicaz.

Echipajul medical de serviciu a aplicat manevre specifice de resuscitare, însă acestea au rămas fără rezultat. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei și a interpretării rezultatelor medico-legale.

Ultimele clipe de viață ale asistentului Octav

Bărbatul, identificat în persoana asistentului medical Octav Fluerașu, efectua o gardă de noapte în cadrul unității de primiri urgențe a spitalului în momentul în care a solicitat o pauză din cauza stării de oboseală.

„A zis că e un pic obosit. S-a dus și s-a întins un pic. La un moment dat, l-am auzit că scotea niște sunete mai ne-ok și m-am dus la el și nu mai reacționa”, povestește o colegă de-a lui Octav, potrivit Observatornews.

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Eforturile conjugate ale personalului medical prezent nu au putut preveni decesul, procedura de constatare fiind finalizată în jurul orei 04:20.

„Acesta nu prezenta leziuni vizibile pe suprafața corpului, fiind transportat la Serviciu de Medicină Legală Neamț pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, spune purtătorul de cuvânt IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

Ce i-a spus colegei sale înainte de producerea tragediei

Sursa foto: Facebook

Dispariția cadrului profesional a generat un val de reacții în comunitatea locală și pe canalele oficiale ale unității medicale, unde numeroși cetățeni și colegi au transmis mesaje de susținere pentru familie.

„Din păcate, pierdem oameni tineri cu potențial foarte mare. Octav a fost mereu un model pentru noi toți, prin empatie, profesionism, grijă față de ceilalți, dovadă că a avut mai multă grijă de pacienți decât de el însuși. E o mare tragedie pentru întreg personalul spitalului”, spune managerul Spitalului Orășenesc Bicaz, Pușa Crețu.

Octav Fluerașu era apreciat pentru rigurozitatea profesională și pentru implicarea sa constantă în acțiuni umanitare. În cursul verii anului 2025, acesta și-a utilizat concediul de odihnă pentru a sprijini operațiunile de intervenție desfășurate în zonele afectate de inundațiile din județul Neamț.

CITEŞTE ŞI: Ce s-a întâmplat cu Octav, asistentul medical găsit mort în spital? Avea doar 35 de ani

Tragedie la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz. Un asistent medical a murit în timpul serviciului

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