Cum arată Flavia Mihășan la 3 săptămâni de la operația la nas. Vedeta e schimbată total!

Flavia Mihășan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Flavia Mihășan a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la nivelul nasului, iar la 21 de zile de la operație a decis să le arate fanilor cum evoluează recuperarea. Vedeta a publicat imagini în mediul online și le-a oferit celor care o urmăresc o imagine asupra schimbărilor apărute în primele săptămâni după intervenție.

La trei săptămâni de la operație, procesul de vindecare este în continuare în desfășurare, însă transformarea este deja vizibilă. Inflamația s-a redus față de primele zile, în special în zona din jurul ochilor, iar aspectul nasului începe treptat să se contureze.

Cum arată Flavia Mihășan la 3 săptămâni de la operația la nas

Perioada de după o operație la nas presupune răbdare, deoarece forma finală nu poate fi evaluată imediat. În cazul Flaviei Mihășan, la 21 de zile de la intervenție o parte dintre edeme s-au retras, însă nasul rămâne încă inflamat.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Vedeta a arătat că zona din jurul ochilor nu mai este la fel de umflată ca în perioada imediat următoare operației. Și regiunea nărilor evoluează favorabil, semn că recuperarea decurge conform așteptărilor sale.

Flavia Mihășan după operație/foto: Instagram

Flavia Mihășan urmărește îndeaproape schimbările care apar de la o zi la alta și este curioasă să vadă cum se va modifica aspectul nasului pe măsură ce inflamația va dispărea complet. La doar trei săptămâni de la intervenție, rezultatul nu este încă unul definitiv, iar forma nasului poate suferi modificări în perioada următoare.

„Așa arată nasul după 21 de zile. Astăzi se împlinesc 21 de zile, deci trei săptămâni de la intervenție. Deja nu mai sunt atât de umflată. Nasul în schimb este în continuare inflamat aici, dar mi-a scăzut inflamația din jurul ochilor, iar la nări se vindecă foarte frumos. Mă declar mulțumită. Abia aștept să văd cum va arăta în timp, însă ajută foarte mult masajul și da, totul este bine”, a spus Flavia Mihășan.

Dincolo de transformarea fizică, intervenția a venit cu un beneficiu important pentru Flavia Mihășan. Vedeta avea probleme de respirație înainte de operație, iar după intervenție spune că diferența este una semnificativă.

Potrivit celor povestite de aceasta în mediul online, respirația s-a îmbunătățit considerabil. Una dintre problemele care o deranjau înainte de operație era faptul că nările ajungeau să se lipească, situație care îi crea un disconfort constant.

CITEȘTE ȘI: Flavia Mihășan, noi dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu: ”Mie îmi place cu autoironia”

Vedeta de la Neatza iubeşte din nou, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor. Cum a început relaţia care a luat prin surprindere tot internetul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prințul Marco poate avea probleme cu legea? Comentariul lui a stârnit revoltă în online: „Instigare la urmărire”
Prințul Marco poate avea probleme cu legea? Comentariul lui a stârnit revoltă în online: „Instigare la urmărire”
Ce plan concepuse fostul arbitru Gheorghe Moldovan înainte să moară. Soția lui a povestit tot: „Pe 21 iulie a vrut să vină în curtea noastră”
Ce plan concepuse fostul arbitru Gheorghe Moldovan înainte să moară. Soția lui a povestit tot: „Pe 21 iulie a vrut să vină în curtea noastră”
Soția lui Gheorghe Moldovan, reacție la acuzațiile apărute după moartea soțului: „Vreau să spun că nu e adevărat”
Soția lui Gheorghe Moldovan, reacție la acuzațiile apărute după moartea soțului: „Vreau să spun că nu e adevărat”
Ema Uta a lăsat scandalul în urmă. Cu ce se ocupă acum, după despărțirea de Andrei Barbu
Ema Uta a lăsat scandalul în urmă. Cu ce se ocupă acum, după despărțirea de Andrei Barbu
Andreea Popescu, urmărită de un bărbat care o amenință cu moartea: „Poliția nu face nimic. Îl duce la Obregia”
Andreea Popescu, urmărită de un bărbat care o amenință cu moartea: „Poliția nu face nimic. Îl duce la Obregia”
Romancierul cu o viață demnă de un thriller s-a stins la 86 de ani
Mediafax
Romancierul cu o viață demnă de un thriller s-a stins la 86 de ani
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
Gandul.ro
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea
Adevarul
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Digi24
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Kim Kardashian angajează un număr ȘOCANT de bone. Vedeta DEZVĂLUIE cum își crește copiii
Mediafax
Kim Kardashian angajează un număr ȘOCANT de bone. Vedeta DEZVĂLUIE cum își crește copiii
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată
Click.ro
Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Ofertă Auchan: Espressor smart Philips la cel mai bun preț de pe piață
go4it.ro
Ofertă Auchan: Espressor smart Philips la cel mai bun preț de pe piață
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
Gandul.ro
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.