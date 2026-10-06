Cum arată Flavia Mihășan la 3 săptămâni de la operația la nas. Vedeta e schimbată total!

Flavia Mihășan a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la nivelul nasului, iar la 21 de zile de la operație a decis să le arate fanilor cum evoluează recuperarea. Vedeta a publicat imagini în mediul online și le-a oferit celor care o urmăresc o imagine asupra schimbărilor apărute în primele săptămâni după intervenție.

La trei săptămâni de la operație, procesul de vindecare este în continuare în desfășurare, însă transformarea este deja vizibilă. Inflamația s-a redus față de primele zile, în special în zona din jurul ochilor, iar aspectul nasului începe treptat să se contureze.

Cum arată Flavia Mihășan la 3 săptămâni de la operația la nas

Perioada de după o operație la nas presupune răbdare, deoarece forma finală nu poate fi evaluată imediat. În cazul Flaviei Mihășan, la 21 de zile de la intervenție o parte dintre edeme s-au retras, însă nasul rămâne încă inflamat.

Vedeta a arătat că zona din jurul ochilor nu mai este la fel de umflată ca în perioada imediat următoare operației. Și regiunea nărilor evoluează favorabil, semn că recuperarea decurge conform așteptărilor sale.

Flavia Mihășan urmărește îndeaproape schimbările care apar de la o zi la alta și este curioasă să vadă cum se va modifica aspectul nasului pe măsură ce inflamația va dispărea complet. La doar trei săptămâni de la intervenție, rezultatul nu este încă unul definitiv, iar forma nasului poate suferi modificări în perioada următoare.

„Așa arată nasul după 21 de zile. Astăzi se împlinesc 21 de zile, deci trei săptămâni de la intervenție. Deja nu mai sunt atât de umflată. Nasul în schimb este în continuare inflamat aici, dar mi-a scăzut inflamația din jurul ochilor, iar la nări se vindecă foarte frumos. Mă declar mulțumită. Abia aștept să văd cum va arăta în timp, însă ajută foarte mult masajul și da, totul este bine”, a spus Flavia Mihășan.

Dincolo de transformarea fizică, intervenția a venit cu un beneficiu important pentru Flavia Mihășan. Vedeta avea probleme de respirație înainte de operație, iar după intervenție spune că diferența este una semnificativă.

Potrivit celor povestite de aceasta în mediul online, respirația s-a îmbunătățit considerabil. Una dintre problemele care o deranjau înainte de operație era faptul că nările ajungeau să se lipească, situație care îi crea un disconfort constant.

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