Ce plan concepuse fostul arbitru Gheorghe Moldovan înainte să moară. Soția lui a povestit tot: „Pe 21 iulie a vrut să vină în curtea noastră”

Moartea lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care s-a sinucis săptămâna trecută în fața locuinței soției sale, ar fi fost precedată de un plan pe care acesta l-ar fi pregătit cu ceva timp înainte. Potrivit informațiilor prezentate de soția bărbatului, tragedia nu ar fi trebuit să se producă în locul în care a avut loc în cele din urmă, ci într-un moment în care întreaga familie urma să fie prezentă.

Gheorghe Moldovan traversa o perioadă dificilă, pe fondul problemelor din căsnicia sa și al divorțului. Situația dintre cei doi soți devenise tensionată, iar bărbatul ar fi fost puternic afectat de despărțire. În perioada premergătoare tragediei, acesta ar fi ajuns să își construiască un plan pe care, potrivit celor relatate ulterior de soția sa, intenționa să îl pună în aplicare într-un context cu o puternică încărcătură emoțională pentru familie.

Care ar fost intențiile lui Gheorghe Moldovan

Potrivit informațiilor făcute publice de Irina Vasilcan, inițial, Gheorghe Moldovan ar fi intenționat să recurgă la gestul extrem chiar în timpul petrecerii organizate pentru ziua de naștere a fiicei lor mai mari.

Evenimentul era programat pentru data de 21 iulie și urma să aibă loc în curtea casei familiei. La petrecere ar fi trebuit să participe numeroși membri ai familiei, inclusiv rude apropiate și copii. Tocmai prezența tuturor acestora ar fi făcut parte din planul pe care bărbatul l-ar fi avut în minte.

Petrecerea nu s-a mai desfășurat însă conform planului inițial. Schimbarea programului ar fi intervenit după ce Irina Vasilcan i-ar fi propus lui Gheorghe să petreacă ziua alături de fiica lor. Astfel, momentul în care acesta ar fi intenționat să își pună planul în aplicare nu a mai avut loc.

”El a vrut să prindă un moment unic. Așa a fost planul lui. A vrut să facă asta de ziua de naștere a fetiței noastre mai mare. Pe 21 iulie a vrut să vină în curtea noastră, acolo unde era să sărbătorim ziua de naștere, unde urma să fie multă lume, părinți, frați, surori, verișori, copiii, toți erau să fie martori. A vrut să facă asta atunci, în acea zi acasă, era să ne prindă pe toți. Pe data de 21 nu am serbat ziua fetiței. I-am spus lui Gheorghe: «O iei tu de ziua ei, petreci tu timpul cu ea» Aici i-am dat planurile peste cap”, a spus Irina Vasilcan în podcastul Monolog.

Ce s-a întâmplat în ziua tragediei

La un moment dat, Gheorghe Moldovan s-a deplasat la locuința soției sale. Bărbatul ar fi purtat un tricou pe care era imprimat mesajul „Divorțul distruge, soția ucide”, mesaj care făcea referire la conflictul dintre cei doi și la despărțirea lor.

Ajuns în fața casei, arbitrul s-a împușcat în zona capului. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Gheorghe Moldovan a fost declarat decedat, după ce a suferit o plagă gravă în zona tâmplei.

Data de 21 iulie ar fi reprezentat, conform relatării Irinei Vasilcan, momentul pe care Gheorghe Moldovan îl alesese inițial. Faptul că petrecerea fiicei nu a mai avut loc în forma stabilită ar fi făcut imposibilă punerea în aplicare a planului în acel moment.

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