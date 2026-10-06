Alan Alda, actorul din M*A*S*H, mărturisiri despre lupta cu Parkinson! Ce i se întâmpla în timpul somnului

Alan Alda a fost diagnosticat cu Parkinson în 2015, însă boala nu s-a manifestat inițial prin simptomele pe care cei mai mulți oameni le asociază cu această afecțiune. Actorul a descoperit că ceva nu este în regulă după ce a început să aibă manifestări neobișnuite în timpul somnului, iar acestea au contribuit, în cele din urmă, la depistarea bolii.

La 90 de ani, actorul a vorbit recent despre experiența sa într-un interviu acordat emisiunii CBS Mornings. Alan Alda a povestit cum un episod petrecut în timpul somnului l-a făcut să înțeleagă că reacționează fizic la propriile vise, fără să își dea seama ce face în realitate.

Alan Alda și-a atacat soția în somn

Într-unul dintre visele sale, actorul era atacat și a încercat să se apere aruncând un sac de cartofi. Când s-a trezit, și-a dat seama că gestul nu rămăsese doar în lumea visului, ci îl făcuse în realitate. În locul obiectului, Alan Alda aruncase o pernă către soția sa, Arlene.

Manifestările descrise de actor sunt asociate cu tulburarea de comportament în somnul REM. În mod normal, în această etapă a somnului, organismul reduce activitatea mușchilor pentru ca oamenii să nu își reproducă fizic visele. În cazul acestei tulburări, mecanismul poate fi afectat, ceea ce duce la mișcări, gesturi sau chiar strigăte în timpul somnului.

Înainte de diagnostic, Alan Alda nu avea tremurături, ticuri sau probleme de voce, simptome întâlnite frecvent în cazul bolii. Tulburarea de comportament în somnul REM nu provoacă Parkinson, însă poate fi asociată cu un risc crescut de apariție a unor afecțiuni neurodegenerative.

Actorul a ales să păstreze diagnosticul privat timp de trei ani și a făcut publică informația abia în 2018. De atunci, Alan Alda a vorbit în repetate rânduri despre viața cu Parkinson și despre modul în care încearcă să gestioneze schimbările provocate de boală.

„Nu las Parkinsonul să mă definească. Boala nu sunt eu. Este doar un «hobby»”, a spus Alan Alda.

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