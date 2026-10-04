Liliana Ruse s-a transformat după tratamentul oncologic: ”Când am rămas fără păr am văzut cât de puțin contează”

Liliana Ruse s-a transformat după tratamentul oncologic: ”Când am rămas fără păr am văzut cât de puțin contează”
Liliana Ruse/ sursă foto: Digi24/Facebook
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Aflată în plină luptă cu o formă de cancer, jurnalista Digi 24 Liliana Ruse a vorbit public despre boală în vara acestui an, fiind nevoită să caute ajutor pentru tratament în afara țării. Recent, aceasta a trecut printr-o conștientizare dureroasă a noii sale realități. 

Liliana Ruse a încărcat pe o rețea de socializare o fotografie în care apare tunsă scurt, în dreptul căreia a dezvăluit două dintre conștientizările pe care le-a avut în această periodă extrem de dificilă. Jurnalista a dat două exemple despre cum, în general, oamenii tânjesc la ceea ce nu au, în loc să fie recunoscători și să aprecieze ceea ce au deja.

„La 67 kg mă vedeam obeză. Abia la 80 am înțeles cum e să fii grasă. Sufeream că mi se rărise părul. Acum am rămas fără el, am văzut cât de puțin contează”, a scris Liliana Ruse în dreptul imaginii.

Liliana Ruse/ sursă foto: Facebook

„Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres”

De când a primit diagnosticul de cancer, în urma unui control de rutină în 2025, jurnalista Digi24 urmează un tratament cu citostatice, însă unul dintre medicamentele citostatice de care are nevoie nu se găsește în România.

Ea a mărturisit că este nevoită să caute ajutor și soluții în afara țării, aceasta fiind una dintre cele mai mari provocări ale bolnavilor oncologici din România. De asemenea, povara financiară suportată de pacienți este uriașă, prețul unei singure cutii de medicamente aduse din Germania ajungând la aproximativ 1.000 de euro. Este vorba despre Lomustina – unul dintre medicamentele vitale în schema sa de tratament, care este extrem de greu de procurat din țară.

„Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres de a ști dacă găsesc sau nu medicamente. Fiecare viață are aceeași valoare. Eu și alții ca mine valorăm toți la fel. Statul are aceleași obligații față de noi toți, punct. Și eu n-o să mă opresc. Să fie clar.

Asta e o promisiune pe care o fac tuturor. Se va rezolva poate cu Lomustina, dar n-o să mă opresc și pentru fiecare dintre medicamentele astea care vor lipsi, o să duc o bătălie așa cum pot eu și cât pot eu”, a spus Liliana Ruse.

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