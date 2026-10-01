Alina Pușcău s-a vindecat de cancer! Nu mai are nicio tumoră: „Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există!”

Alina Puşcău
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Alina Pușcău a împărtășit o veste uluitoare cu comunitatea sa din mediul online, anunțând că diagnosticul grav de cancer primit recent s-a transformat într-o poveste de speranță și vindecare.

Vedeta le-a detaliat urmăritorilor de pe rețelele de socializare experiența prin care a trecut în ultimele luni și starea sa de spirit de după primirea ultimelor rezultate ale investigațiilor medicale.

Alina Pușcău a scăpat de cancer

În debutul mesajului său, modelul a rememorat momentul în care a aflat despre boală și a descris emoția copleșitoare trăită la ieșirea din cabinetul medical:

„Bună, ce faceți? Acum 9 săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori. Că am cancer la sân, și am 11 tumori. Astăzi am văzut PET-scan-ul, doar ce am venit de la doctor și îmi bate inima. Să vă spun rezultatul. Nu-mi vine să cred.”

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Mărturisirea a continuat cu prezentarea detaliată a rezultatelor uimitoare furnizate de investigația PET-scan, care a arătat o schimbare radicală față de diagnosticul inițial complex:

„Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există. Dumnezeu face miracole. Nu mi-a mai găsit nici o tumoră în corp. Doar mi-a găsit ceva pe care n-a putut să-l identifice, ca un punct, în sân. Atât. Din 11 tumori, care erau de 7 centimetri, tumori la axilă, care erau 5 tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă 4, intraseră în oase.”

“Sunt în şoc. Dumnezeu face miracole”

Trecând prin această cumpănă, Alina Pușcău și-a exprimat recunoștința profundă față de comunitatea sa și a subliniat importanța sprijinului spiritual primit din partea celor care i-au fost alături:

„Sunt în șoc. Când dai tot în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi, și prin rugăciunele noastre, Dumnezeu face miracole. Vă mulțumesc din suflet și din inimă că ați fost alături de mine și sunteți alături de mine și v-ați rugat pentru mine. Vă mulțumesc.”

În încheierea intervenției sale de pe rețelele de socializare, vedeta a transmis un îndemn la solidaritate și sprijin reciproc, mulțumind tuturor pentru susținerea necondiționată oferită în această perioadă dificilă:

„Vă pup. Vă îmbrăţişez, vă iubesc. Și hai să ne ajutăm unii pe alții, pentru că ăsta e momentul în care vedem miracole. Vă pup.”

CITEŞTE ŞI: Momente de foc pentru Alina Pușcău. Verdictul medicilor poate schimba totul

Ce se întâmplă cu Alina Pușcău. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător în drum spre tratament

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