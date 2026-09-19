Ce se întâmplă cu Alina Pușcău. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător în drum spre tratament

Ce se întâmplă cu Alina Pușcău. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător în drum spre tratament
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Alina Pușcău
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Alina Pușcău traversează o perioadă dificilă. Fotomodelul se luptă împotriva cancerului și urmează tratament de specialitate peste ocean. De curând, în drum spre clinică, a transmis un mesaj îngrijorător.

Chiar dacă Alina Pușcău nu este în cea mai bună formă a sa, reușește să zâmbească și să se bucure de cele mai mici lucruri. Aceasta a fost plecată cu mama ei în Grecia, acolo unde a vizitat o biserică ce i-a adus alinare.

Acum, întoarsă în Statele Unite ale Americii, s-a dus din nou la spital pentru tratamentul împotriva cancerului. Vedeta a transmis chiar în drum spre clinică un mesaj emoționant, prin care spune că de când face chimio și imunoterapie se simte din ce în ce mai sleită de puteri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Alina Pușcău/ sursă foto: Instagram

Alina Pușcău/ sursă foto: Instagram

Ce se întâmplă cu Alina Pușcău

Șatena a dezvăluit în urmă cu ceva timp că a fost diagnosticată cu cancer la sân, dar și că se confruntă cu mai multe tumori la nivelul axilei. Cu toate că nu îi este ușor, ea are oamenii importanți alături. Lângă ea este în permanență mama ei, dar și alți apropiați. Aceștia îi trimit un gând bun de fiecare dată și se roagă pentru ea.

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Tocmai din acest motiv, chiar în drum spre clinică unde merge să urmeze tratamentul, a spus că le mulțumește celor care o susțin. Mai mult decât atât, Olga Barcari o va vizita în următoarea perioadă, ceea ce o bucură enorm. Pe de altă parte, Alina Pușcău a mărturisit că de când face chimio și imunoterapie, sunt momente în care clachează.

„Vreau să vă spun că vă mulțumesc din suflet pentru mesaje. Multă lume se roagă pentru mine. Un prieten s-a dus în Grecia și s-a rugat pentru mine și îi mulțumesc pentru acest gest. Sunt super fericită că Olga va veni la mine, să mă viziteze. Abia aștept să o văd și să o îmbrățișez. Acum sunt în drum spre spital să fac intervenția de chimio și imunoterapie. O fac odată la 3 săptămâni. Nu o să fie așa ușor. Zece zile sunt complet…nu mai știu de mine. Nu mai am lumină în mine. Sunt foarte jos. Nu este ușor, este greu. Vreau să le încurajez pe femeile care trec prin această situație. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Să mergem cu Dumnezeu înainte și o să fie bine”, a declarat Alina Pușcău pentru Spynews TV Live.

VEZI ȘI: Olga Barcari, gest extrem pentru Alina Pușcău. Pleacă în SUA să o sprijine în lupta cu boala

Unde merge Alina Pușcău pentru a-și alina suferința. Mama ei îi este alături în aceste clipe delicate

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