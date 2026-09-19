Adevărul despre cele 2,2 milioane de pensii calculate greșit. Reacția Casei de Pensii

Datele dintr-un raport al Curții de Conturi din România arată că 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit. În urma informațiilor făcute publice, Casa Națională de Pensii a venit vineri, 18 septembrie, cu un răspuns ferm în ceea ce privește această situație.

Potrivit raportului, peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit pensii mai mici decât li se cuveneau. Acest fapt ar fi dus la un deficit de aproximativ 230 de milioane de lei. Pe de altă parte, în alte 570.000 de cazuri s-ar fi efectuat plăți în exces.

Datele prezintă recalcularea pensiilor din 2024 și arată erori majore. La scurt timp după informațiile care au apărut în spațiul public, Casa Națională de Pensii a reacționat, afirmând că în acel an a fost un volum mare de muncă, dar și că recalcularea a fost realizată într-un timp relativ scurt.

„Procesul a presupus analizarea şi prelucrarea unui volum foarte mare de date şi documente, precum şi mobilizarea personalului CNPP şi al tuturor caselor teritoriale de pensii. În spatele milioanelor de decizii şi operaţiuni realizate în cadrul acestui proces se află munca susţinută a personalului caselor teritoriale de pensii, care a gestionat un volum excepţional de activitate, concomitent cu asigurarea continuităţii plăţii pensiilor şi a activităţilor curente ale sistemului public de pensii”, a transmis instituția.

Adevărul despre cele 2,2 milioane de pensii calculate greșit

Chiar și așa, reprezentanții Casei de Pensii nu neagă existența unor erori. Totuși, susțin că nu pot fi generalizate. În plus, potrivit CNPP, auditul financiar al Curții de Conturi ar fi folosit o metodologie bazată pe eșantioane extrase din bazele de date ale instituției.

Ele au fost analizate, iar rezultatele au fost extinse la nivel național. Așadar, Casa de Pensii precizează că estimările nu reflectă sume stabilite pentru fiecare beneficiar în parte.

„O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greşit. (…) Existenţa şi cuantumul unei eventuale diferenţe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului şi a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei. Din datele prezentate în raport nu poate fi desprinsă concluzia că aproximativ 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual şi constatate ca fiind calculate greşit”, se arată în comunicatul emis de Casa de Pensii.

Cum se corectează erorile pensiilor

În urma raportului publicat, Casa de Pensii a explicat că va verifica fiecare caz semnalat de Curtea de Conturi pentru a vedea dacă într-adevăr există erori. Dacă vor constata greșeli, reprezentanții instituției promit aplicarea măsurilor necesare pentru remedierea situațiilor.

„Fiecare dintre acestea va fi analizată, iar acolo unde se confirmă existenţa unor diferenţe vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, atât pentru recuperarea eventualelor sume plătite necuvenite, cât şi pentru acordarea diferenţelor de drepturi cuvenite beneficiarilor. Prioritatea instituţiei rămâne stabilirea şi plata corectă a drepturilor de pensie, precum şi consolidarea mecanismelor de verificare”, au mai spus reprezentanții instituției.

VEZI ȘI: Calcul online. Cum poți afla câți bani vei lua la pensie? Noua platformă a Casei de Pensii pune la dispoziție toate informațiile

Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, dacă ai muncit toată viața cu salariul minim pe economie