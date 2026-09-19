Orașul din România unde sunt mai multe case decât familii. Sute de locuințe au rămas goale

Atunci când tinerii pleacă peste hotare din localitățile din România, se întâmplă adesea să rămână mai multe locuințe decât oameni. Într-un oraș din Caraș-Severin, declinul industriei a fost urmat de depopulare, astfel că efectele se văd și astăzi, în special pe piața imobiliară.

Un oraș din Caraș-Severin care în anul 2021, atunci când a avut loc recnesământul a înregistrat o populație rezidentă de 5.521 de persoane, a ajuns să aibă mai multe case goale decât locuitori.

Mulți dintre ei, mai ales tinerii, au optat pentru stabilirea peste hotare sau într-un oraș mai mare din România. Este vorba despre Anina, care în prezent este o localitate serios depopulată, având mai multe locuințe disponibile decât familii care trăiesc propriu-zis acolo.

Orașul din România unde sunt mai multe case decât familii

Anina a fost un oraș minier, așadar, locuințele au fost construite într-o perioadă în care forța de muncă era la cote maxime. S-au realizat apartamente pentru muncitori și pentru familiile lor. Ulterior, după restrângerea și încheierea activității miniere, multe locuri de muncă au dispărut, deci multe familii au plecat fie în străinătate, fie în orașe mai mari.

Chiar dacă schimbările nu au avut loc peste noapte, efectele se văd și astăzi. Concret, Anina are un fond locativ dimensionat pentru un oraș mai populat decât cel actual. De exemplu, există așa-numitul Oraș Nou, acolo unde se găsesc blocuri rămase nelocuite sau chiar neterminate. Totodată, situația imobiliară nu a fost și nu este una tocmai bună. Imediat după încetarea principalei activități, apartamentele au fost scoase la vânzare la prețuri extrem de mici, tocmai din cauza acestei situații.

Cu cât se vând locuințele în Anina

Deși sunt multe case care se vând la prețuri mici, oamenii nu se înghesuie să cumpere. În luna august 2026, anunțurile privind apartamentele puse la vânzare arată prețuri cuprinse între 12.000 și 13.000 de euro. Pe de altă parte, există și locuințe care erau oferite la 30.000-40.000 de euro.

Un aspect important este că acestea sunt prețurile cerute de proprietari. În plus, au fost scoase la vânzare chiar și blocuri întregi în Anina cu 10-14 apartamente, la un preț de 49.000 de euro pe bloc, ceea ce poate scoate la suprafață diferențele colosale între localitățile mai mici și orașele mari din România.

De ce nu se cumpără casele din Anina

Locuințe multe, prețuri bune, însă puțini doritori. Principalele motive sunt că oamenii caută să aibă în apropiere un loc de muncă, școli, servicii medicale, magazine, dar și transport în comun.

În localitățile din țara noastră, aceste facilități sunt greu de obținut. Tocmai de aceea, în multe zone din țară există apartamente goale care încă își caută prorpritari, dar fără succes, iar Anina este unul dintre cele mai bune exemple în acest sens.

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