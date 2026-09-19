Marcel Pavel, mesaj special de ziua lui Sasha! Fiul artistului a împlinit 28 de ani

Marcel Pavel are motive de sărbătoare. Fiul său, Sasha, a împlinit frumoasa vârstă de 28 de ani. Nu putea să treacă evenimentul fără un mesaj emoționant din partea artistului, așa că i-a transmis numai gânduri bune și cuvinte prin care își exprimă mândria pe care o simte față de el.

Marcel Pavel este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Fiul său, Sasha, își serbează ziua de naștere, iar cu această ocazie, artistul a rememorat momentul în care l-a ținut în brațe pentru prima dată.

Solistul a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, alături de o fotografie rară. Acesta este de părere că timpul a trecut prea repede, dar astăzi se uită la el cu mândrie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Marcel Pavel, mesaj special de ziua lui Sasha

Artistul, vizibil emoționat, i-a transmis fiului său Sasha un mesaj special. El i-a urat să aibă parte de sănătate, iubire, liniște sufletească, dar și ambiția de a-și urma toate visurile.

Totodată, i-a spus tânărului să nu se abată de la drumul său, indiferent de câte obstacole îi vor apărea în cale. Mai mult decât atât, i-a amintit copilului său că, indiferent de vârstă îi va fi alături, îl va prețui și iubi necondiționat.

„Dragul meu Sasha, astăzi, când împlinești 28 de ani, inima mea este plină de recunoștință, emoție și o iubire pe care cuvintele cu greu o pot cuprinde. Parcă ieri te țineam în brațe pentru prima dată, iar astăzi privesc cu mândrie omul minunat care ai devenit. Cei 28 de ani ai tăi nu sunt doar o vârstă, ci povestea tuturor pașilor, viselor, încercărilor și reușitelor din viața ta. Îți doresc, fiul meu drag, să ai curajul să-ți urmezi visurile, puterea să treci peste orice încercare și înțelepciunea de a prețui lucrurile cu adevărat importante. Să fii sănătos, iubit, liniștit sufletește și să ai mereu oameni sinceri alături de tine. Să nu uiți niciodată cât de mult ești iubit și câtă bucurie ai adus în viața mea doar prin faptul că exiști. Pentru mine vei rămâne mereu copilul meu drag, indiferent câți ani vei împlini”, a scris Marcel Pavel în mediul online.

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