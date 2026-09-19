Sandro Mazzola a murit la 83 de ani! A fost legenda generației de aur a lui Inter

Sandro Mazzola a murit la 83 de ani! A fost legenda generației de aur a lui Inter
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Sandro Mazzola
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Este doliu în lumea fotbalului italian. Fosta legendă a lui Inter Milano, Sandro Mazzola, a murit. Bărbatul avea 83 de ani și s-a stins sâmbătă, 19 septembrie. Anunțul a fost făcut de clubul italian. 

Sandro Mazzola a murit sâmbătă, 19 septembrie, la vârsta de 83 de ani. A fost o figură emblematică a clubului italian Inter Milano, petrecându-și cariera sportivă acolo timp de 17 ani.

El s-a retras în anul 1978, dar a rămas la conducerea echipei. Ulterior, începând cu 2003, a ajuns în breasla jurnaliștilor, acolo unde deținea un record absolut: a fost comentator în finalele Cupei Mondiale din 1982 și 2006, ambele câștigate de Italia. Anunțul a fost făcut de echipa sa de suflet. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Sandro Mazzola a murit la 83 de ani

Clubul italian a anunțat că Sandro Mazzola a trecut la cele veșnice. Inter Milano i-a adus un ultim omagiu și a vorbit cu respect despre fostul fotbalist. Pentru ei, va rămâne mereu unul dintre cei mai mari jucători din istorie.

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„Sandro Mazzola a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Nu doar din istoria nerazzurrilor. El a fost istoria lui Inter: a venit la club când era doar un băiat și nu a mai plecat niciodată”, a transmis clubul italian, citat de Reuters.

Legenda generației de aur a lui Inter a câștigat patru titluri în Serie A și două Cupe ale Campionilor Europeni. Totodată, la nivel internațional, Mazzola a făcut parte din naționala Italiei care a obținut Campionatul European din 1968. Mai mult decât atât, doi ani mai târziu, a ajuns cu Italia până în finala Cupei Mondiale din Mexic.

Sandro Mazzola/ sursa foto: social media

Sandro Mazzola/ sursa foto: social media

Cine a fost Sandro Mazzola

Mazzola a debutat la seniori la vârsta de 18 ani, într-un meci împotriva lui Juventus. La acea vreme, Inter a fost nevoită să joace cu echipa de tineret, pentru că federația italiană a decis rejucarea unei partide din cauza unor incidente provocate de suporteri.

El a devenit și mai apreciat de fani în 1964, atunci când a înscris de două ori în finala Cupei Campionilor Europeni. Evenimentul de atunci a fost pentru el un moment important din cariera sa.

Ce i-a cerut lui Chivu înainte să moară

Sandro Mazzola/ sursa foto: social media

Sandro Mazzola/ sursa foto: social media

Cu doar o lună înainte să moară, în august 2026, Sandro Mazzola a vorbit despre Cristian Chivu, actualul antrenor Inter Milano. El i-a cerut românului să mai așeze încă un „Scudetto” în vitrina „nerazzurrilor”, adică un nou titlu de campioană echipei.

„Sunt un fan înrăit al lui Inter. Așa că îi cer lui Chivu încă un Scudetto (n.r. – titlu) și visez ca Lautaro Martinez, care merită să fie numit legendă a clubului, să ridice Liga Campionilor. Faceți asta pentru mine!”, spunea Sandro Mazzola în ultimul său interviu acordat in Italia, potrivit La Gazetta dello Sport.

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