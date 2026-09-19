Românii au luat cu asalt Coasta de Azur. Flotă de mașini de lux, înmatriculate în România, în parcările hotelurilor din Monaco

Mașini de lux pe Coasta de Azur
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Românii se plâng tot mai des de prețurile de pe litoralul autohton, însă când vine vorba despre lux, opulență și mașini de sute de mii de euro, lucrurile se schimbă radical. În timp ce o vacanță la malul Mării Negre poate ajunge să coste o mică avere, unii dintre conaționalii noștri demonstrează că sunt dispuși să investească sume impresionante în autoturisme exclusiviste. CANCAN.RO vă prezintă imaginile surprinse în timpul unui tur spectaculos, unde românii și-au etalat mașinile de lux și au atras toate privirile prin opulența afișată.

Dacă există un loc în care aceste „bijuterii” pe patru roți pot atrage toate privirile, acela este, fără îndoială, Coasta de Azur. În ultimele zile, mai multe mașini de fițe înmatriculate în România au făcut senzație în Monte-Carlo, chiar în apropierea celebrului cazinou.

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Mașini de lux cu numere de România, pe străzile din Monte-Carlo

Fotografiile publicate în mediul online de clubul DKAT surprind o adevărată paradă auto. Mercedes-uri, BMW-uri și alte modele modificate au atras atenția turiștilor și a celor aflați în zonă. DKAT este comunitatea care se ocupă de organizarea traseelor și tururilor auto atât în România, cât și în afara țării. Clubul reunește pasionații de mașini exclusiviste în călătorii pe unele dintre cele mai spectaculoase drumuri și destinații.

Astfel că, de această dată, detaliul care nu a trecut neobservat a fost reprezentat de numerele de înmatriculare. Mașinile provin din mai multe orașe din România, printre care Cluj, Sibiu, Timișoara și București, semn că proprietarii au plecat la drum cu autoturismele lor de lux pentru un tur pe Coasta de Azur.

Parcarea din apropierea Cazinoului din Monte-Carlo s-a transformat astfel, pentru scurt timp, într-un veritabil salon auto în aer liber. Modelele spectaculoase, personalizările și numărul impresionant de cai putere au făcut ca mașinile românilor să iasă rapid în evidență.

Litoralul românesc VS mașinile scumpe

Într-o perioadă în care prețurile cresc, iar cheltuielile de zi cu zi pun tot mai multă presiune pe bugetele românilor, pasiunea pentru lux pare să rămână la fel de puternică. Mașini exclusiviste, vacanțe în destinații scumpe și un stil de viață opulent continuă să fie afișate fără rețineri, inclusiv peste hotare.

Contrastul devine cu atât mai vizibil dacă privim spre litoralul românesc, unde prețurile din sezonul estival au stârnit numeroase reacții. Pentru unii turiști, costurile pentru cazare, masă și servicii au ajuns la un nivel la care o vacanță în străinătate începe să pară o variantă mai atractivă.

Sursa foto: Social media

Cu toate acestea, imaginile cu români care își etalează autoturismele de sute de mii de euro în unele dintre cele mai exclusiviste destinații europene arată că există și un segment pentru care luxul rămâne o prioritate.

În același timp, imaginile de pe Coasta de Azur arată o altă față a românilor plecați peste hotare. Pentru unii, vacanța nu înseamnă doar plajă și cazare, ci și posibilitatea de a-și etala mașinile de lux în unele dintre cele mai exclusiviste destinații din Europa. Mai mult, într-un loc în care mașinile spectaculoase sunt la ordinea zilei, autoturismele românilor au reușit să atragă atenția.

Pentru proprietarii acestor bolizi, drumul până în Monte-Carlo pare să fi fost mai mult decât o simplă călătorie. A fost și o ocazie de a demonstra că, indiferent de cât de mult ne plângem de prețuri, există în continuare români dispuși să cheltuiască sume impresionante pentru lux, pasiune și, de ce nu, puțină opulență.

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