Ce a pățit Sharon Stone înainte să devină celebră! A rămas însărcinată în adolescență și a trecut singură printr-o experiență cumplită

Sharon Stone a vorbit deschis despre una dintre cele mai traumatizante experiențe ale adolescenței sale, petrecută într-o perioadă în care, spune actrița, educația sexuală aproape că lipsea din viața ei. Vedeta din „Basic Instinct” și „Casino”, ajunsă la 68 de ani, a povestit că a rămas însărcinată când era adolescentă și că, pentru o vreme, nici măcar nu și-a dat seama ce i se întâmplă. Nici iubitul ei și nici părinții ei nu au înțeles inițial că era însărcinată, familia punând schimbările corpului pe seama kilogramelor acumulate în primul an de facultate. Invitată în podcastul „IMO”, realizat de Michelle Obama și Craig Robinson, Sharon Stone și-a amintit atât lipsa informațiilor pe care le avea atunci, cât și experiența avortului pe care a fost nevoită să îl facă departe de casă.

Sharon Stone spune că nu știa că este însărcinată

Actrița a explicat că în adolescență nu beneficiase de o educație sexuală suficientă pentru a înțelege riscul unei sarcini sau metodele prin care aceasta putea fi prevenită. Nici iubitul pe care îl avea în perioada respectivă nu ar fi avut informațiile necesare pentru a-i vorbi despre contracepție.

„El nu avea cunoștințele sau informațiile necesare ca să știe că ar fi trebuit să folosesc o metodă contraceptivă. Iar eu habar nu aveam. Când vă spun că aș fi putut fi fata care naște într-o cabină de toaletă…”, a povestit Sharon Stone în discuția cu Michelle Obama și Craig Robinson.

Situația a ajuns atât de departe încât primul care a observat că trupul ei se schimbase a fost chiar iubitul său, care i-a spus că s-a îngrășat. Până și părinții actriței au găsit o cu totul altă explicație pentru kilogramele acumulate și nu au bănuit că fiica lor era însărcinată.

Părinții ei credeau că pur și simplu se îngrășase

Potrivit Enterteinment Weekly, Sharon Stone și-a amintit că familia ei a pus schimbarea în greutate pe seama fenomenului cunoscut în Statele Unite drept „freshman 15”, expresie folosită pentru kilogramele despre care se spune că sunt acumulate uneori de tineri în primul an de facultate.

„Părinții mei credeau că este «freshman 15». Nu aveau absolut nicio idee”, a spus actrița.

Mărturisirea a readus în discuție o experiență despre care Sharon Stone vorbise anterior și în cartea sa de memorii din 2021, „The Beauty of Living Twice”. Actrița povestea atunci că a întâmpinat dificultăți în găsirea unei programări în statul Pennsylvania, unde locuia, astfel că a fost nevoită să călătorească în Ohio pentru a face avortul.

„Am stat în camera mea și am sângerat zile întregi”

Pentru adolescenta Sharon Stone, trauma nu s-a încheiat odată cu procedura. Recuperarea a fost dificilă și, mai ales, extrem de singuratică, deoarece sarcina și avortul erau ținute în secret, iar ea simțea că nu are pe nimeni căruia să îi spună prin ce trece.

În memoriile sale, actrița a descris fără ocolișuri perioada care a urmat procedurii și frica pe care a trăit-o singură.

„Sângeram peste tot și mult mai rău decât ar fi trebuit, dar acesta era un secret și nu aveam cui să-i spun. Așa că am rămas în camera mea și am sângerat zile întregi. Eram slăbită și speriată, iar apoi eram pur și simplu slăbită”, a scris Sharon Stone.

Actrița spune că lipsa accesului la informații a fost una dintre marile probleme ale adolescenței sale și că abia mai târziu a găsit oameni care să îi explice lucruri esențiale despre sănătatea sexuală.

Sharon Stone, furioasă din cauza restrângerii drepturilor reproductive

Pornind de la propria experiență, Sharon Stone a criticat restrângerea drepturilor reproductive din Statele Unite din ultimii ani și dificultățile pe care unele femei le întâmpină atunci când încearcă să obțină îngrijire medicală de specialitate.

Actrița a avut un discurs extrem de dur și a susținut că femeilor nu ar trebui să le fie îngreunat accesul la servicii de obstetrică și ginecologie. În același context, ea a criticat situațiile în care femeile pot ajunge să se teamă de consecințe juridice după pierderea unei sarcini.

„Acum nu vrem să le oferim femeilor îngrijire medicală, îngrijire obstetrică și ginecologică, și vrem să urmărim penal femeile pentru că au pierdut o sarcină. Ce fel de porcărie arhaică mai este și asta? Dacă bărbații ar rămâne însărcinați, ai putea lua un avort de la un automat”, a declarat Sharon Stone.

Actrița spune cine a ajutat-o să înțeleagă ce i se întâmplase

Sharon Stone a povestit că, ulterior, deschiderea unei clinici Planned Parenthood în apropierea orașului său natal i-a oferit acces la informațiile despre sănătatea sexuală de care nu beneficiase în adolescență.

Pentru actriță, posibilitatea de a vorbi cu cineva și de a primi explicații a reprezentat un moment esențial, tocmai pentru că până atunci subiectele respective fuseseră înconjurate de tăcere.

„Mai presus de orice, asta m-a salvat: faptul că cineva, oricine, putea să vorbească cu mine, să mă educe. Nimeni nu făcuse vreodată asta, despre nimic”, a mărturisit Sharon Stone.

La 68 de ani, vedeta a ales să readucă în atenție episodul pe care îl trăise cu multe decenii în urmă pentru a vorbi despre efectele lipsei de informație și despre accesul femeilor la servicii medicale. Povestea pe care în adolescență a fost nevoită să o țină ascunsă a devenit astfel una dintre cele mai personale mărturisiri făcute de Sharon Stone despre anii de dinaintea celebrității.

CITEȘTE ȘI: Sharon Stone, în doliu! A murit fratele celebrei actrițe de la Hollywood: ”Odihnească-se în pace!”

Anne Hathaway, însărcinată și mai elegantă ca niciodată! Ce ținută a ales pentru una dintre cele mai importante premiere ale anului