Nelu Cortea, noi dezvăluiri după țeapa de 1 milion € în lumea stand-up-ului: ”El avea dreptul să semneze în numele nostru”

Scandalul din lumea stand-up-ului ia amploare, iar Nelu Cortea vine cu noi dezvăluiri despre țeapa de 1 milion de euro. În ceea ce îl privește, artistul spune că a recuperat doar o parte din bani și povestește cum ar fi descoperit și el întreaga situație. Vezi totul pe CANCAN.RO!

După ce scandalul în care sunt implicați Micutzu, Bordea și impresarul lor a izbucnit, se pare că tot mai multe informații noi ies la iveală. Cortea susține că a discutat personal cu reprezentanții unei companii despre un contract care ridicase deja semne de întrebare. Potrivit artistului, respectivii ar fi fost șocați când au aflat ce se întâmplase cu banii și documentele. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu știu exact cât îmi datorează mie, dar are câteva mii. Am reușit, în ultimul moment, să mai recuperez o parte din ei. Am vorbit personal cu doamna de la firma respectivă cu care am colaborat și au fost absolut șocați când au aflat de ce făcea Călin. De acolo am cerut toate documentele și a fost ca într-o telenovelă. El avea dreptul să semneze în numele nostru, dar el a delegat alți oameni să semneze pentru asta, fără nimic notarial, fără niciun drept. La contractul ăsta cu firma mare, de exemplu, era desemnată altă firmă să ne reprezinte pe noi. Noi avem contract cu tine, că ești impresar.”

Cortea spune că banii ar fi fost împărțiți prin intermediul altor entități financiare. Acesta a declarat că a descoperit documente și ordine de plată care au ridicat mari semne de întrebare. Situația ar fi creat probleme inclusiv pentru spectacolele deja puse la vânzare, după ruperea colaborării. Cortea spune că artiștii au fost nevoiți să continue organizarea pentru a nu ieși în pierdere.

„Când am reziliat contractul cu el, noi aveam deja puse 19 spectacole sau ceva de genul ăsta la vânzare, deja cu bani încasați de el. Am zis show-urile le punem cu altă firmă, cu care lucrăm acum și am mai lucrat în anii trecuți. Să le plătim și lor comision și asta e. Facem show-urile ca să fim măcar pe zero, să nu fim pe minus, să nu dezamăgim oamenii.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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