Bordea și Micutzu, primele declarații după ce au fost țepuiți de Călin Crețu: ”Era un termen de plată în contract”

Scandalul care zguduie lumea stand-up-ului continuă cu noi dezvăluiri făcute de Cătălin Bordea și Micutzu! Cei doi au povestit cum ar fi descoperit problemele financiare și presupusa manipulare din jurul contractelor lor. Discuția a avut loc la Dan Capatos Show, unde au fost explicate momentele care au ridicat primele semne de întrebare. CANCAN.RO are toate detaliile!

După ce au descoperit că sume mari de bani sunt trase pe dreapta, Bordea și Micutzu au început să facă mai multe investigații în cadrul firmei Jokesters. Micutzu susține că problemele lor ar fi început de când impresarul lor ar fi început să-i tragă pe sfoară cu sume de bani. Vezi emisiunea integrală aici!

„Când a apărut cuplul Apreutese acolo, a început fostul nostru prieten să facă tot felul de lucruri pe care și le dorea. De când a vândut la Global o parte din acest headline. De atunci a început, practic, pe spatele nostru, pe imaginea noastră, să-și clădească tot felul de lucruri pentru el însuși.”

Cătălin Bordea spune că fostul impresar ar fi avut nevoie de imaginea artiștilor pentru a-și construi propriile avantaje financiare.

„Ne-am dat seama că avea un soi de leverage de fiecare dată. Nu avea capacitatea financiară să ajungă la jumătate din ce băgau soții acolo. Probabil leverage-ul era ce câștiga cu noi, ce producea, nu știu, clubul, turneele pe care noi le făceam.”

Cătălin Bordea: „Toți banii erau plătiți din decembrie, noi nu primisem nimic”

Se pare însă că probleme musteau de mai mult timp în interiorul companiei. Cătălin Bordea a povestit un episod care pare desprins din filme. Potrivit acestuia, în momentul încasării unei sume importante de bani, impresarul ar fi încercat din răsputeri să nu mai facă plata către artiștii pe care i-a reprezentat. Ba mai mult, pentru a fi totul cât mai credibil, ar fi ajuns chiar să simuleze o întreagă discuție telefonică cu un reprezentat fictiv al firmei care „datora” niște bani artiștilor.

„Impresarul nostru are niște artiști pe care îi vinde. Pe mine și pe Nelu Cortea, la o companie mare din România, de exemplu. De obicei era un termen de plată în contract, undeva pe la două luni de zile. Treceau două luni, trei luni, patru luni. Îi zic: «Dă-mi și mie un număr de telefon de la această companie, că sun eu să întreb ce se întâmplă». Îmi dă un mesaj și un mail și zice: «Uite, au răspuns. Mâine avem call cu ei». Am zis că eu nu pot să intru în call, dar o să intre Cortea să vorbească. Intră Cortea al nostru în call. Aia zicea: «Compania are probleme acum, trecem printr-o perioadă foarte grea, e criză. În două săptămâni, maximum trei, intră banii.» Au trecut trei săptămâni și niciun ban. Am făcut rost de număr de telefon de acolo și am sunat. Am vorbit cu doamna directoare de management de la compania aia mare. Sun și doamna zice: «Ce bani?» Zic: «Cum, doamnă, pe contractul pe care noi în august l-am onorat.» Și femeia mi-a zis că banii au fost achitați din decembrie. Zice Cortea: «Puteți să trimiteți contractele?» Ne-a trimis tot. Toți banii erau plătiți.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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