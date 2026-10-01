Bordea și Micutzu, primele declarații după ce au fost țepuiți de Călin Crețu: ”Era un termen de plată în contract”

Micutzu și Cătălin Bordea, țeapă de 1 milion de euro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scandalul care zguduie lumea stand-up-ului continuă cu noi dezvăluiri făcute de Cătălin Bordea și Micutzu! Cei doi au povestit cum ar fi descoperit problemele financiare și presupusa manipulare din jurul contractelor lor. Discuția a avut loc la Dan Capatos Show, unde au fost explicate momentele care au ridicat primele semne de întrebare. CANCAN.RO are toate detaliile!

După ce au descoperit că sume mari de bani sunt trase pe dreapta, Bordea și Micutzu au început să facă mai multe investigații în cadrul firmei Jokesters. Micutzu susține că problemele lor ar fi început de când impresarul lor ar fi început să-i tragă pe sfoară cu sume de bani. Vezi emisiunea integrală aici!

„Când a apărut cuplul Apreutese acolo, a început fostul nostru prieten să facă tot felul de lucruri pe care și le dorea. De când a vândut la Global o parte din acest headline. De atunci a început, practic, pe spatele nostru, pe imaginea noastră, să-și clădească tot felul de lucruri pentru el însuși.”

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Cătălin Bordea spune că fostul impresar ar fi avut nevoie de imaginea artiștilor pentru a-și construi propriile avantaje financiare.

„Ne-am dat seama că avea un soi de leverage de fiecare dată. Nu avea capacitatea financiară să ajungă la jumătate din ce băgau soții acolo. Probabil leverage-ul era ce câștiga cu noi, ce producea, nu știu, clubul, turneele pe care noi le făceam.”

Cătălin Bordea: „Toți banii erau plătiți din decembrie, noi nu primisem nimic”

Se pare însă că probleme musteau de mai mult timp în interiorul companiei. Cătălin Bordea a povestit un episod care pare desprins din filme. Potrivit acestuia, în momentul încasării unei sume importante de bani, impresarul ar fi încercat din răsputeri să nu mai facă plata către artiștii pe care i-a reprezentat. Ba mai mult, pentru a fi totul cât mai credibil, ar fi ajuns chiar să simuleze o întreagă discuție telefonică cu un reprezentat fictiv al firmei care „datora” niște bani artiștilor.

„Impresarul nostru are niște artiști pe care îi vinde. Pe mine și pe Nelu Cortea, la o companie mare din România, de exemplu. De obicei era un termen de plată în contract, undeva pe la două luni de zile. Treceau două luni, trei luni, patru luni. Îi zic: «Dă-mi și mie un număr de telefon de la această companie, că sun eu să întreb ce se întâmplă». Îmi dă un mesaj și un mail și zice: «Uite, au răspuns. Mâine avem call cu ei». Am zis că eu nu pot să intru în call, dar o să intre Cortea să vorbească. Intră Cortea al nostru în call. Aia zicea: «Compania are probleme acum, trecem printr-o perioadă foarte grea, e criză. În două săptămâni, maximum trei, intră banii.» Au trecut trei săptămâni și niciun ban. Am făcut rost de număr de telefon de acolo și am sunat. Am vorbit cu doamna directoare de management de la compania aia mare. Sun și doamna zice: «Ce bani?» Zic: «Cum, doamnă, pe contractul pe care noi în august l-am onorat.» Și femeia mi-a zis că banii au fost achitați din decembrie. Zice Cortea: «Puteți să trimiteți contractele?» Ne-a trimis tot. Toți banii erau plătiți.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Trădare de 1 milion € în lumea stand-up-ului! Micutzu și Bordea, țepuiți chiar de omul în care aveau încredere

Dieta wow prin care Micutzu a slăbit 50 de kilograme, în 3 luni. A renunțat la un aliment

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Stelian Ogică, primele declarații după ce Paula a depus actele de divorț: ”Mergem pe cale amiabilă”
Stelian Ogică, primele declarații după ce Paula a depus actele de divorț: ”Mergem pe cale amiabilă”
Alina Pușcău s-a vindecat de cancer! Nu mai are nicio tumoră: „Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există!”
Alina Pușcău s-a vindecat de cancer! Nu mai are nicio tumoră: „Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există!”
Nelu Cortea, noi dezvăluiri după țeapa de 1 milion € în lumea stand-up-ului: ”El avea dreptul să semneze în numele nostru”
Nelu Cortea, noi dezvăluiri după țeapa de 1 milion € în lumea stand-up-ului: ”El avea dreptul să semneze în numele nostru”
Ispita Gabriella, cerută în căsătorie de concurentul de la Insula Iubirii căruia i-a destrămat relația. S-a întâmplat în direct, la TV!
Ispita Gabriella, cerută în căsătorie de concurentul de la Insula Iubirii căruia i-a destrămat relația. S-a întâmplat în direct, la TV!
Andra Voloș, la un pas de moarte! Abia acum a dezvăluit cumpăna prin care a trecut: „I-am lăsat bilet de adio fetiței mele”
Andra Voloș, la un pas de moarte! Abia acum a dezvăluit cumpăna prin care a trecut: „I-am lăsat bilet de adio fetiței mele”
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Adevarul
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!”
Click.ro
Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!”
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.