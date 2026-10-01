Jacob Elordi s-a mutat temporar la Kendall Jenner. Ce planuri au cei doi cu privire la locuitul împreună

Relația dintre Kendall Jenner și Jacob Elordi pare să devină tot mai serioasă, iar actorul s-ar fi mutat temporar în locuința iubitei sale din Los Angeles. Cei doi petrec tot mai mult timp împreună, însă surse apropiate lor susțin că nu sunt încă pregătiți să facă pasul către o locuință comună.

Jacob Elordi ar fi rămas fără locuința pe care o închiria în Hollywood Hills după ce proprietarii au vândut-o în luna iunie. De atunci, actorul din „Euphoria” ar sta în mare parte la Kendall Jenner, în timp ce își caută o proprietate pe care să o cumpere în Los Angeles, potrivit Page Six.

Modelul l-ar fi însoțit chiar și la unele dintre vizionările de case, ceea ce a alimentat speculațiile că cei doi s-ar pregăti să se mute oficial împreună.

Sursele publicației susțin însă că nu acesta este planul.

„Lucrurile merg foarte bine între ei, dar nu se grăbesc să facă un pas atât de serios”, a declarat o sursă.

Kendall Jenner și Jacob Elordi nu se grăbesc să locuiască împreună

Deși Elordi petrece mult timp la locuința lui Kendall, cei doi nu ar intenționa deocamdată să cumpere o casă împreună sau să oficializeze în alt mod această situație.

Potrivit Page Six, Kendall îl ajută pe actor în căutarea unei proprietăți, însă casa va fi a acestuia.

Relația dintre cei doi pare să fi devenit tot mai serioasă în ultimele luni. Surse citate anterior de publicație susțineau că vedeta din familia Kardashian-Jenner îl consideră pe Elordi potrivit pentru căsătorie și că vede un viitor alături de el.

„Kendall chiar simte că s-ar putea căsători cu el”, susținea o sursă.

Kendall Jenner și Jacob Elordi sunt tot mai puțin discreți

Cei doi au încercat inițial să-și păstreze relația departe de atenția publicului, însă în ultima perioadă au început să apară tot mai des împreună.

Kendall și Jacob au fost fotografiați ținându-se de mână, iar actorul a fost prezent recent la prezentarea Bottega Veneta de la Milano, unde modelul a încheiat show-ul.

În ciuda faptului că petrec mult timp împreună și că Elordi stă momentan la locuința iubitei sale, cei doi ar prefera să nu grăbească următoarea etapă a relației.

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